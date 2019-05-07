Российский блогер рассекретил быстрейшую «восьмёрку» BMW – M8 Competition
Андрей Шульдешов
Блогер Дмитрий Рудиков опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором есть кадры с закрытой презентации новейшего купе BMW M8 Competition. Автор утверждает, что кадры ему прислал один из подписчиков. «Заряженное» купе появляется на 20:08.
В то же время аналогичные кадры с презентации стали мелькать в арабских инстаграм-аккаунтах. Вот фото со страницы eng_aalhammadi:
Технические характеристики заряженной восьмёрки неизвестны. По слухам, купе получит 4,4-литровый V8, как у BMW M5, который будет выдавать 630 лошадиных сил.
Для сравнения: на седане M5 в версии Competition этот агрегат выдаёт 625 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 3,3 секунды.