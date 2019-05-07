Российский блогер рассекретил быстрейшую «восьмёрку» BMW – M8 Competition

Блогер Дмитрий Рудиков опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором есть кадры с закрытой презентации новейшего купе BMW M8 Competition. Автор утверждает, что кадры ему прислал один из подписчиков. «Заряженное» купе появляется на 20:08.