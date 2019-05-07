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Российский блогер рассекретил быстрейшую «восьмёрку» BMW – M8 Competition

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Андрей Шульдешов

Блогер Дмитрий Рудиков опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором есть кадры с закрытой презентации новейшего купе BMW M8 Competition. Автор утверждает, что кадры ему прислал один из подписчиков. «Заряженное» купе появляется на 20:08.

Раздаю деньги тут: http://rm1k.pro ------------------------------ Raise Money: http://raisemoney.pro ------------------------------ Отправились в Сочи на BMW M Competition days кататься на BMW M5 Competition, BMW M2 Competition и BMW M4 Competition. Но в итоге впервые нам показали BMW M8 Competition, кадры которой увидите в этом выпуске! Также очень много дрифта на BMW M2 ;) Более того на BMW X7, BMW m850i ездили на Красную поляну в горы, затестили все! ------------------------------ ЕДУ в СОЧИ за BMW M8 Competition ------------------------------ Instagram: Мой - https://www.instagram.com/dmitryru Монтаж - https://www.instagram.com/janserplife Моя страница: https://vk.com/dimon017 Группа: https://vk.com/dimas_vlog (треки из выпуска здесь) ------------------------------ ЕДУ в СОЧИ за BMW M8 Competition #bmwm2 #bmwm5 #димасизбатайска

В то же время аналогичные кадры с презентации стали мелькать в арабских инстаграм-аккаунтах. Вот фото со страницы eng_aalhammadi:

  • Технические характеристики заряженной восьмёрки неизвестны. По слухам, купе получит 4,4-литровый V8, как у BMW M5, который будет выдавать 630 лошадиных сил.

  • Для сравнения: на седане M5 в версии Competition этот агрегат выдаёт 625 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 3,3 секунды.

Как вам внешность новой M8?

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