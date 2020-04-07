Новенький BMW M5 разбили через 11 километров после покупки
Николай Андреев
В американском Балтиморе, штат Мэриленд, владелец только что купленного BMW M5 попал в крупное ДТП. Как сообщает очевидец, выложивший фотографии инцидента в фейсбуке, до аварии 600-сильный седан проехал всего 11 километров.
На перекрёстке в седан врезался кроссовер Buick Encore. Удар пришёлся в заднюю левую дверь четырёхдверки, после чего владелец BMW M5 потерял управление и автомобиль ударился о столб. Все отделались небольшими порезами и ушибами.
BMW M5 оказался полностью разбит: у седана сработали все подушки безопасности. Автомобиль был застрахован и, скорее всего, восстанавливать его не будут.
В США цены на «заряженный» седан BMW M5, оснащённый битурбированным 4.4 V8 мощностью 600 л.с. (750 Н·м), начинаются от 102 700 долларов (7,8 миллиона рублей). В России седан предлагается только в 625-сильной версии минимум за 8,28 миллиона рублей.