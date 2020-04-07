Новенький BMW M5 разбили через 11 километров после покупки

На перекрёстке в седан врезался кроссовер Buick Encore. Удар пришёлся в заднюю левую дверь четырёх­дверки, после чего владелец BMW M5 потерял управ­ление и авто­мобиль ударился о столб. Все отдела­лись небольшими порезами и ушибами.