Обновлённый VW Tiguan, миллиардные убытки автопроизводителей и другие новости за ночь

Новенький BMW M5 разбили через 11 километров после покупки

Новости

Николай Андреев

В американском Балтиморе, штат Мэриленд, владелец только что куплен­ного BMW M5 попал в крупное ДТП. Как сообщает очевидец, выложив­ший фото­графии инцидента в фейсбуке, до аварии 600-сильный седан проехал всего 11 кило­метров.

1/5

  • На перекрёстке в седан врезался кроссовер Buick Encore. Удар пришёлся в заднюю левую дверь четырёх­дверки, после чего владелец BMW M5 потерял управ­ление и авто­мобиль ударился о столб. Все отдела­лись небольшими порезами и ушибами.

  • BMW M5 оказался полностью разбит: у седана сработали все подушки безопас­ности. Авто­мобиль был застрахован и, скорее всего, восстанав­ливать его не будут.

В США цены на «заряженный» седан BMW M5, оснащённый битурбиро­ванным 4.4 V8 мощностью 600 л.с. (750 Н·м), начинаются от 102 700 долларов (7,8 миллиона рублей). В России седан предлагается только в 625-сильной версии минимум за 8,28 миллиона рублей.

Когда-нибудь попадали в аварию сразу после покупки автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение