Кен Блок впервые не будет участвовать в собственной Джимхане

Глава BMW M засветил обновлённый седан M5

Новости

Николай Андреев

После премьеры обновлённого семейства 5 серии руководитель подразделения BMW M Маркус Флаш сообщил, что премьера рестайлинговой версии седана M5 состоится в ближайшие несколько недель. Также в своём инстаграме он опубликовал фотографию «горячего» седана.

  • BMW M5 получит лазерные светодиодные фары , доступные стандартной «пятёрке» в качестве опции. Новый аэродинамический обвес с карбоновыми вставками у воздухозаборников напоминает флагманское семейство M8

  • О технических изменениях Маркус Флаш не рассказал. Сейчас полноприводный седан M5 оснащается 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (плюс 25 л.с. в исполнении Competition). На разгон до 100 км/ч у M5 уходит 3,4 секунды, а у M5 Competition — 3,3 секунды.

1/5

В России нынешний седан BMW M5 в богато оснащённой 600-сильной версии Special Edition стоит 8 300 000 рублей, а 625-сильное исполнение Competition с меньшим количеством опций чуть дешевле — 8 280 000 рублей.

Вам нравится обновлённая BMW 5 серии?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение