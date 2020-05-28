Глава BMW M засветил обновлённый седан M5
Николай Андреев
После премьеры обновлённого семейства 5 серии руководитель подразделения BMW M Маркус Флаш сообщил, что премьера рестайлинговой версии седана M5 состоится в ближайшие несколько недель. Также в своём инстаграме он опубликовал фотографию «горячего» седана.
BMW M5 получит лазерные светодиодные фары , доступные стандартной «пятёрке» в качестве опции. Новый аэродинамический обвес с карбоновыми вставками у воздухозаборников напоминает флагманское семейство M8.
О технических изменениях Маркус Флаш не рассказал. Сейчас полноприводный седан M5 оснащается 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (плюс 25 л.с. в исполнении Competition). На разгон до 100 км/ч у M5 уходит 3,4 секунды, а у M5 Competition — 3,3 секунды.
В России нынешний седан BMW M5 в богато оснащённой 600-сильной версии Special Edition стоит 8 300 000 рублей, а 625-сильное исполнение Competition с меньшим количеством опций чуть дешевле — 8 280 000 рублей.