Глава BMW M засветил обновлённый седан M5

О технических изменениях Маркус Флаш не рассказал. Сейчас полноприводный седан M5 оснащается 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (плюс 25 л.с. в исполнении Competition). На разгон до 100 км/ч у M5 уходит 3,4 секунды, а у M5 Competition — 3,3 секунды.