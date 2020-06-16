Обновлённый BMW M5 полностью раскрыли до премьеры
Николай Андреев
В конце мая глава подразделения BMW M Маркус Флаш показал небольшую деталь рестайлинговой версии M5 и объявил, что её премьера состоится в ближайшие несколько недель. Официальной презентации ещё не было, зато появились снимки новинки, показывающие её со всех сторон. Их опубликовал пользователь Инстаграма kero_wolf.
Как и обновлённая BMW 5 серии, M5 получит новые матричные фары, увеличенную радиаторную решётку и фонари с другим рисунком. Главное отличие от предшественника заключается в изменённом аэродинамическом обвесе с карбоновыми вставками, как у флагманского семейства M8.
По информации BMW Blog, после рестайлинга M5 останется прежней в технической части. Как и сейчас, полноприводный седан будет комплектоваться 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (или 625 л.с. в исполнении Competition). M5 разгоняется до
100 км/чза 3,4 секунды, M5 Competition — за 3,3 секунды.
Однако появится более мощная модификация BMW M5 CS с доработанной аэродинамикой, перенастроенным шасси и карбон-керамическими тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами на передней оси. Когда состоится премьера такой версии, пока неизвестно.