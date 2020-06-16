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Обновлённый BMW M5 полностью раскрыли до премьеры

Новости

Николай Андреев

В конце мая глава подразделения BMW M Маркус Флаш показал небольшую деталь рестай­линговой версии M5 и объявил, что её премьера состоится в ближайшие несколько недель. Официальной презентации ещё не было, зато появились снимки новинки, показывающие её со всех сторон. Их опубликовал пользователь Инстаграма kero_wolf.

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  • Как и обновлённая BMW 5 серии, M5 получит новые матричные фары, увеличенную радиаторную решётку и фонари с другим рисунком. Главное отличие от предше­ственника заключается в изменённом аэродинами­ческом обвесе с карбоновыми вставками, как у флагманского семейства M8.

  • По информации BMW Blog, после рестайлинга M5 останется прежней в технической части. Как и сейчас, полно­приводный седан будет комплекто­ваться 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (или 625 л.с. в исполнении Competition). M5 разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, M5 Competition — за 3,3 секунды.

  • Однако появится более мощная модификация BMW M5 CS с доработанной аэро­динамикой, пере­настроенным шасси и карбон-керамиче­скими тормозными дисками с шести­поршневыми суппортами на передней оси. Когда состоится премьера такой версии, пока неизвестно.

BMW M5 после обновления стал лучше?

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