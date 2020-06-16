Обновлённый BMW M5 полностью раскрыли до премьеры

Как и обновлённая BMW 5 серии, M5 получит новые матричные фары, увеличенную радиаторную решётку и фонари с другим рисунком. Главное отличие от предше­ственника заключается в изменённом аэродинами­ческом обвесе с карбоновыми вставками, как у флагманского семейства M8.

По информации BMW Blog, после рестайлинга M5 останется прежней в технической части. Как и сейчас, полно­приводный седан будет комплекто­ваться 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (или 625 л.с. в исполнении Competition). M5 разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, M5 Competition — за 3,3 секунды.