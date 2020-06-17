У этого BMW XXX6 двери задом наперёд. И он продаётся

BMW M5 после обновления стал комфортнее и дороже

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Николай Андреев

Меньше чем через месяц после премьеры рестайлингового семейства BMW 5 серии баварский автопроиз­водитель представил топ-версию M5 и её хардкорную модификацию M5 Competition. Последняя получила аморти­заторы от M8 Gran Coupe и, по заверению создателей, прибавила в комфорте.

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  • В остальном техника осталась без изменений. BMW M5 по-прежнему оснащается 4,4-литровым V8 с двумя турбинами, который развивает 600 л.с. в обычной версии и 625 л.с. — в M5 Competition при одинаковом крутящем моменте в 750 Н·м. В паре с двигателем идёт восьмиступен­чатый «автомат» и полный привод с функцией отключения передней оси — в этом случае машина становится заднеприводной.

  • BMW M5 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 11,1 секунды. M5 Competition проделывает это за 3,3 и 10,8 секунды соответ­ственно. Максимальная скорость лимити­рована отметкой 250 км/ч, а с опциональным пакетом M Driver's Package электронный ограни­читель срабатывает на 305 км/ч.

  • Как и раньше, BMW M5 Competition отличается чёрным декором вместо хрома, небольшим спойлером на крышке багажника, более жёсткими опорами двигателя и креп­лениями стабили­затора, трековым режимом в ездовой электронике, увели­ченным углом развала передних колёс, шаровыми соедине­ниями в подвеске и уменьшенным на 7 милли­метров дорожным просветом.

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  • При обновлении седан BMW M5 получил аэродинами­­ческий обвес с углепластико­выми вставками, как у флагманского семейства M8, карбоновые передние крылья, более узкие фары, увеличенную решётку радиатора и фонари с новым рисунком. В салоне — цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мульти­медийной системы. Некоторые кнопки на центральной консоли поменяли своё расположение.

  • В продажу рестайлинговый BMW M5 поступит одно­временно с базовой «пятёркой» — уже в августе. В России будет доступна только версия Competition — после обновления она подорожала на 370 000 рублей и теперь стоит минимум 8 650 000 рублей. Плюс к этому, седан будет доступен в богатой комплектации M Special за 9 850 000 рублей.

BMW M5 после рестайлинга стал ещё круче?

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