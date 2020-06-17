BMW M5 после обновления стал комфортнее и дороже
Николай Андреев
Меньше чем через месяц после премьеры рестайлингового семейства BMW 5 серии баварский автопроизводитель представил топ-версию M5 и её хардкорную модификацию M5 Competition. Последняя получила амортизаторы от M8 Gran Coupe и, по заверению создателей, прибавила в комфорте.
В остальном техника осталась без изменений. BMW M5 по-прежнему оснащается 4,4-литровым V8 с двумя турбинами, который развивает 600 л.с. в обычной версии и 625 л.с. — в M5 Competition при одинаковом крутящем моменте в 750 Н·м. В паре с двигателем идёт восьмиступенчатый «автомат» и полный привод с функцией отключения передней оси — в этом случае машина становится заднеприводной.
BMW M5 разгоняется с места до
100 км/чза 3,4 секунды, а до 200 км/ч— за 11,1 секунды. M5 Competition проделывает это за 3,3 и 10,8 секунды соответственно. Максимальная скорость лимитирована отметкой 250 км/ч,а с опциональным пакетом M Driver's Package электронный ограничитель срабатывает на 305 км/ч.
Как и раньше, BMW M5 Competition отличается чёрным декором вместо хрома, небольшим спойлером на крышке багажника, более жёсткими опорами двигателя и креплениями стабилизатора, трековым режимом в ездовой электронике, увеличенным углом развала передних колёс, шаровыми соединениями в подвеске и уменьшенным на 7 миллиметров дорожным просветом.
При обновлении седан BMW M5 получил аэродинамический обвес с углепластиковыми вставками, как у флагманского семейства M8, карбоновые передние крылья, более узкие фары, увеличенную решётку радиатора и фонари с новым рисунком. В салоне — цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Некоторые кнопки на центральной консоли поменяли своё расположение.
В продажу рестайлинговый BMW M5 поступит одновременно с базовой «пятёркой» — уже в августе. В России будет доступна только версия Competition — после обновления она подорожала на 370 000 рублей и теперь стоит минимум
8 650 000рублей. Плюс к этому, седан будет доступен в богатой комплектации M Special за 9 850 000рублей.