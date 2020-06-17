BMW M5 после обновления стал комфортнее и дороже

В остальном техника осталась без изменений. BMW M5 по-прежнему оснащается 4,4-литровым V8 с двумя турбинами, который развивает 600 л.с. в обычной версии и 625 л.с. — в M5 Competition при одинаковом крутящем моменте в 750 Н·м. В паре с двигателем идёт восьмиступен­чатый «автомат» и полный привод с функцией отключения передней оси — в этом случае машина становится заднеприводной.

BMW M5 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 11,1 секунды. M5 Competition проделывает это за 3,3 и 10,8 секунды соответ­ственно. Максимальная скорость лимити­рована отметкой 250 км/ч, а с опциональным пакетом M Driver's Package электронный ограни­читель срабатывает на 305 км/ч.