BMW построила M5 с двигателем от McLaren F1. И спрятала
Британский инженер Гордон Марри при создании McLaren F1 в начале
Атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 6,1 литра с сухим картером развивал 627 л.с. (650 Н·м), весил 266 килограммов и работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Дэвиду Кларку удалось поездить на таинственном универсале BMW M5 серии E34, и он назвал его неистовым. По его словам, этот прототип спрятан на одном из складов BMW.
Производство серийного универсала BMW M5 началось в 1992 году и за три года был выпущен 891 экземпляр. Модель оснащалась