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BMW построила M5 с двигателем от McLaren F1. И спрятала

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Британский инженер Гордон Марри при создании McLaren F1 в начале 1990-х годов обратился в BMW, чтобы там сделали двигатель для суперкара, ставшего потом легендарным. Инженеры спортивного подразделения BMW M для испытаний установили 627-сильный V12 в универсал BMW M5. Как рассказал бывший глава McLaren Cars Дэвид Кларк, этот автомобиль до сих пор хранится в бавар­ской компании, но широкой публике его никогда не показывали.

Двигатель McLaren F1

  • Атмосферный двенадцати­цилиндровый двигатель объёмом 6,1 литра с сухим картером развивал 627 л.с. (650 Н·м), весил 266 кило­граммов и работал в паре с шести­ступенчатой механиче­ской коробкой передач.

  • Дэвиду Кларку удалось поездить на таинственном универсале BMW M5 серии E34, и он назвал его неистовым. По его словам, этот прототип спрятан на одном из складов BMW.

BMW M5 Touring серии E34

Производство серийного универсала BMW M5 началось в 1992 году и за три года был выпущен 891 экземп­ляр. Модель оснащалась 3,8-литровой рядной «шестёркой» мощностью 340 л.с. (400 Н·м) и разгонялась до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Хотите, чтобы BMW показали универсал M5 с V12?

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