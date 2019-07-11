BMW построила M5 с двигателем от McLaren F1. И спрятала

Британский инженер Гордон Марри при создании McLaren F1 в начале 1990-х годов обратился в BMW, чтобы там сделали двигатель для суперкара, ставшего потом легендарным. Инженеры спортивного подразделения BMW M для испытаний установили 627-сильный V12 в универсал BMW M5. Как рассказал бывший глава McLaren Cars Дэвид Кларк, этот автомобиль до сих пор хранится в бавар­ской компании, но широкой публике его никогда не показывали.

Двигатель McLaren F1