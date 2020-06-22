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Хардкорная версия BMW M5 раскрыта на видео

Новости

Николай Андреев

Седан BMW M5 недавно обновился — мощность двигателя в ходе рестайлинга осталась на прежнем уровне (600 и 625 л.с. в зависи­мости от модификации). Увели­чение отдачи и другие технические доработки преду­смотрены только для новой моди­фикации BMW M5 с индексом CS. Ролик с коротким осмотром будущей новинки опубликован в инстаграме пользо­вателем BMW-Fans-Schweiz.

  • Как сообщает BMW Blog, на M5 CS битурби­рованный 4.4 V8 будет выдавать 650 лошадиных сил и 800 Н·м крутящего момента. Для сравнения, стандартный седан M5 развивает 600 л.с. (3,4 секунды до 100 км/ч), а M5 Competition 625 л.с. (3,3 секунды до «сотни») при одинаковых 750 Н·м.

  • Помимо форсированного мотора, M5 CS получит новый аэро­динами­ческий обвес с доработанной аэро­динамикой, облегчённые колёса, дополнительные варианты отделки, пере­­настроенное шасси и карбон-керамиче­ские тормозные диски в базе.

  • Дата премьеры BMW M5 CS пока не раскрыта. Как и в случае с купе M2 CS, 650-сильный седан выпустят ограниченным тиражом.

Хватит таких изменений BMW M5 CS?

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