Хардкорная версия BMW M5 раскрыта на видео

Седан BMW M5 недавно обновился — мощность двигателя в ходе рестайлинга осталась на прежнем уровне (600 и 625 л.с. в зависи­мости от модификации). Увели­чение отдачи и другие технические доработки преду­смотрены только для новой моди­фикации BMW M5 с индексом CS. Ролик с коротким осмотром будущей новинки опубликован в инстаграме пользо­вателем BMW-Fans-Schweiz.