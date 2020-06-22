Хардкорная версия BMW M5 раскрыта на видео
Николай Андреев
Седан BMW M5 недавно обновился — мощность двигателя в ходе рестайлинга осталась на прежнем уровне (600 и 625 л.с. в зависимости от модификации). Увеличение отдачи и другие технические доработки предусмотрены только для новой модификации BMW M5 с индексом CS. Ролик с коротким осмотром будущей новинки опубликован в инстаграме пользователем BMW-Fans-Schweiz.
Как сообщает BMW Blog, на M5 CS битурбированный 4.4 V8 будет выдавать 650 лошадиных сил и 800 Н·м крутящего момента. Для сравнения, стандартный седан M5 развивает 600 л.с. (3,4 секунды до
100 км/ч),а M5 Competition 625 л.с. (3,3 секунды до «сотни») при одинаковых 750 Н·м.
Помимо форсированного мотора, M5 CS получит новый аэродинамический обвес с доработанной аэродинамикой, облегчённые колёса, дополнительные варианты отделки, перенастроенное шасси и карбон-керамические тормозные диски в базе.
Дата премьеры BMW M5 CS пока не раскрыта. Как и в случае с купе M2 CS, 650-сильный седан выпустят ограниченным тиражом.