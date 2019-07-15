BMW M5 заступил на службу в австралийскую полицию

Полицейские выбрали мощный седан после успешной работы дизельных BMW 530d, которые появились в автопарке в прошлом году. На M5 Competition нанесли специальную светоотражающую плёнку и установили спецсигналы на крыше, переднем бампере и номерных рамках. За «люстрой» появилось светодиодное табло для информирования водителей о ситуации на дороге.