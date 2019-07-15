BMW M5 заступил на службу в австралийскую полицию
Николай Андреев
Полиция австралийского штата Виктория показала новый патрульный автомобиль, который будет использоваться на магистралях. Им оказался 625-сильный BMW M5 Competition.
Полицейские выбрали мощный седан после успешной работы дизельных BMW 530d, которые появились в автопарке в прошлом году. На M5 Competition нанесли специальную светоотражающую плёнку и установили спецсигналы на крыше, переднем бампере и номерных рамках. За «люстрой» появилось светодиодное табло для информирования водителей о ситуации на дороге.
В Австралии BMW M5 Competition стоит минимум 229 900 местных долларов (10,4 миллиона рублей), но австралийские налогоплательщики не участвовали в покупке – автомобиль предоставлен местным офисом BMW на срок в 12 месяцев.
BMW M5 Competition оснащается 4,4-литровым V8 с двумя турбинами мощностью 625 л.с. (750 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом с возможностью отключения передней оси. До «сотни» четырёхдверка разгоняется за 3,3 секунды, до 200 км/ч – за 10,8 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.