Новую BMW M4 раскрыли до премьеры. «Ноздри» всё ещё огромные
Николай Андреев
В начале июня двухдверка BMW 4 серии сменила поколение, получив радикально новый дизайн с огромными «ноздрями» решётки радиатора. Теперь в Сети появился снимок «заряженной» версии M4, на котором полностью видно переднюю часть кузова двухдверки. Фотографию опубликовал Bimmer Post.
Купе BMW M4 второго поколения получит новый капот, расширенные колёсные арки, бампер сложной формы и массивную решётку с горизонтальными планками — на прочих
M-моделяхони установлены вертикально. Благодаря отдельному снимку бампера видно, что между «ноздрей» есть место под камеру.
В 2019 году глава подразделения BMW M Маркус Флаш рассказал, что M4 получит новую трёхлитровую «турбошестёрку» S58, как у 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Купе будет предлагаться как c шестиступенчатой «механикой» в паре с задним приводом, так и с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Премьера BMW M4 состоится в сентябре 2020 года. Одновременно с ним дебютирует технически идентичный седан M3.