Новую BMW M4 раскрыли до премьеры. «Ноздри» всё ещё огромные

Купе BMW M4 второго поколения получит новый капот, расширен­ные колёсные арки, бампер сложной формы и массивную решётку с горизонталь­ными планками — на прочих M-моделях они установ­лены вертикально. Благодаря отдельному снимку бампера видно, что между «ноздрей» есть место под камеру.

В 2019 году глава подразде­ления BMW M Маркус Флаш рассказал, что M4 получит новую трёх­литровую «турбошестёрку» S58, как у 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Купе будет пред­лагаться как c шестиступен­чатой «механикой» в паре с задним приводом, так и с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.