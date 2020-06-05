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Новую BMW M4 раскрыли до премьеры. «Ноздри» всё ещё огромные

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Николай Андреев

В начале июня двухдверка BMW 4 серии сменила поколение, получив радикально новый дизайн с огромными «ноздрями» решётки радиатора. Теперь в Сети появился снимок «заряженной» версии M4, на котором полностью видно переднюю часть кузова двухдверки. Фото­графию опубликовал Bimmer Post.

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  • Купе BMW M4 второго поколения получит новый капот, расширен­ные колёсные арки, бампер сложной формы и массивную решётку с горизонталь­ными планками — на прочих M-моделях они установ­лены вертикально. Благодаря отдельному снимку бампера видно, что между «ноздрей» есть место под камеру.

  • В 2019 году глава подразде­ления BMW M Маркус Флаш рассказал, что M4 получит новую трёх­литровую «турбошестёрку» S58, как у 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Купе будет пред­лагаться как c шестиступен­чатой «механикой» в паре с задним приводом, так и с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

  • Премьера BMW M4 состоится в сентябре 2020 года. Одно­временно с ним дебюти­рует технически идентичный седан M3.

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