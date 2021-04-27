Последний из могикан: первый трек-тест нового BMW M4 Competition

Поэтому, чтобы машина стала быстрее, ей потребо­валось больше мощности. Дальше выжимать трёх­литровый мотор S55 не стали — вместо него под капотом стоит новый S58. Но почти с тем же рабочим объёмом и похожий по конструкции — с алюмини­евым блоком, стальным напыле­нием на стенки цилиндров, двумя турбо­нагнетате­лями, каждый из которых приводится от своей тройки цилиндров. Плюс облегчённый кованый коленвал, позволяющий двигателю развивать более высокие обороты, жидкостный интеркулер, системы Double-VANOS и Valvetronic, непосред­ственный впрыск топлива с рабочим давлением в 350 бар. А ещё система охлаждения с тремя радиаторами, механиче­ской помпой и отдельным электри­ческим насосом для турбин, которые требуется охлаждать некоторое время после остановки двигателя. Система смазки — с собственным тепло­обменником и двухкамерным насосом — способна исправно качать масло при экстремальных боковых и продольных ускорениях.

Итог: мощность новой «эмки» достигла 480 сил (вместо прежних 431 л.с.), максимум крутящего момента — 550 Нм. Впрочем, это базовый вариант. А в Россию сразу везут более мощную версию M4 Competition — 510 «лошадей» и пик тяги в 650 Ньютон-метров!