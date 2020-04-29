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«Подогретая» BMW 4 серии станет гибридом после смены поколения

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Николай Андреев

Компания BMW объявила о выходе на финальную фазу ездовых испытаний купе 4 серии второго поколения. Немцы также раскрыли некоторые технические характеристики версии M440i xDrive, которая расположится на ступень ниже M4 и будет комплектоваться мягкогибридной силовой установкой.

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  • Модификация M440i xDrive получит 374-сильную рядную «турбошестёрку» и 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне. Он питается от 48-вольтовой сети. В состав силового агрегата также входит восьмиступенчатый «автомат». Привод — полный с муфтой подключения передней оси и электронноуправляемым дифференциалом сзади.

  • «Четвёрка» будет на 57 миллиметров ниже соплатформенного седана BMW 3 серии (1385 мм), а центр тяжести купе опустят на 21 мм. Для увеличения жёсткости кузова под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески появились дополнительные усилители. Заднюю колею модели расширят на 23 мм, а отрицательный угол развала передних колёс увеличат ради улучшения управляемости.

  • Коэффициент аэродинамического сопротивления у купе на 0,015 меньше, чем у седана. Однако у «трёшки» этот параметр меняется в зависимости от модификации. Лучший показатеь — 0,23, у версии 320d. 

  • После выхода купе в семействе BMW 4 серии появятся кабриолет с мягким верхом, пятидверный Gran Coupe и электромобиль i4. Когда состоится премьера двухдверки и остальных модификаций, неизвестно.

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