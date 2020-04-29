«Подогретая» BMW 4 серии станет гибридом после смены поколения

Модификация M440i xDrive получит 374-сильную рядную «турбошестёрку» и 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне. Он питается от 48-вольтовой сети. В состав силового агрегата также входит восьмиступенчатый «автомат». Привод — полный с муфтой подключения передней оси и электронноуправляемым дифференциалом сзади.

«Четвёрка» будет на 57 миллиметров ниже соплатформенного седана BMW 3 серии (1385 мм), а центр тяжести купе опустят на 21 мм. Для увеличения жёсткости кузова под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески появились дополнительные усилители. Заднюю колею модели расширят на 23 мм, а отрицательный угол развала передних колёс увеличат ради улучшения управляемости.

Коэффициент аэродинамического сопротивления у купе на 0,015 меньше, чем у седана. Однако у «трёшки» этот параметр меняется в зависимости от модификации. Лучший показатеь — 0,23, у версии 320d.