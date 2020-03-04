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Новый BMW M3 показал огромные ноздри до премьеры. Но вы вряд ли им обрадуетесь

Новости

Николай Андреев

В Сети появился снимок седана BMW M3 нового поколения, который получит огромную радиаторную решётку с парой вытянутых «ноздрей». Фотографию опублико­вал портал Bimmerpost

  • Решётка радиатора у нового BMW M3 оказалась даже крупнее, чем у купе 4 серии, — ранее снимки двухдверки также появились до премьеры модели. Точка между «ноздрей» у седана — это фронтальная камера кругового обзора.

  • Осенью 2019 года в Сеть попал снимок задней части BMW M3. У седана остались узнаваемые расширенные колёсные арки, четыре патрубка выхлопной системы, диффузор и небольшой спойлер на кромке крышки багажника.

  • В прошлом году глава подразделения BMW M Маркус Флаш подтвердил, что седан M3 и купе M4 получат новую трёх­литровую «турбо­шестёрку» S58 — как у 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Обе новинки будут пред­лагаться на выбор с шести­ступен­чатой «механикой» и задним приводом и с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Когда M3 и M4 представят офици­ально, до сих пор неизвестно.

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