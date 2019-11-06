Карбоновый BMW M2 догнал по мощности M4
Николай Андреев
Купе BMW M2 получило экстремальную версию CS, которая является прощальной для модели перед снятием с производства. Она отличается от стандартных двухдверок увеличенной мощностью и расширенным использованием карбона.
Как и BMW M2 Competition, M2 CS оснащается той же трёхлитровой битурбированной «шестёркой» S55, но её форсировали с 410 до 450 л.с. при сохранении максимального крутящего момента на отметке в 550 Н·м. Впервые младшая
М-модельстоль же мощная, как и нынешнее купе M4 Competition.
BMW M2 CS предлагается на выбор с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Время разгона до
100 км/чсоставляет 4,2 и 4,0 секунды соответственно, что на 0,2 секунды быстрее, чем у M2 Competition. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке в 280 км/ч.
В подвеске резиновые сайлентблоки уступили место жёстким шаровым опорам, амортизаторы стали адаптивными, а электронноуправляемый задний дифференциал перенастроили. В базе M2 CS оснащается 400-миллиметровыми передними тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами и 380-миллиметровыми задними дисками с четырёхпоршневыми суппортами. Опционально предлагаются углерод-керамические тормозные диски.
Новый капот с вентиляционным отверстием, сплиттер, крыша, корпуса зеркал, диффузор и спойлер сделаны из углепластика. Эти детали позволили снизить центр тяжести, но снаряжённая масса осталась на уровне M2 Competition (1550–1575 килограммов) из-за доработок системы охлаждения двигателя. В салоне стало больше отделки замшей.
В продажу BMW M2 CS поступит в 2020 году. Стоимость купе в Германии начинается с отметки в 95 000 евро (6,7 миллиона рублей), что на 33 100 евро (2,3 миллиона рублей) выше, чем просят за M2 Competition, которая в России стоит минимум 4 800 000 рублей.