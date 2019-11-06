Карбоновый BMW M2 догнал по мощности M4

Как и BMW M2 Competition, M2 CS оснащается той же трёхлитровой битурбированной «шестёркой» S55, но её форсировали с 410 до 450 л.с. при сохранении максимального крутящего момента на отметке в 550 Н·м. Впервые младшая М-модель столь же мощная, как и нынешнее купе M4 Competition.

BMW M2 CS предлагается на выбор с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Время разгона до 100 км/ч составляет 4,2 и 4,0 секунды соответственно, что на 0,2 секунды быстрее, чем у M2 Competition. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке в 280 км/ч.

В подвеске резиновые сайлентблоки уступили место жёстким шаровым опорам, амортизаторы стали адаптивными, а электронноуправляемый задний дифференциал перенастроили. В базе M2 CS оснащается 400-милли­метровыми передними тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами и 380-милли­метровыми задними дисками с четырёхпоршневыми суппортами. Опционально предлагаются углерод-керамические тормозные диски.