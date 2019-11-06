Новая Skoda Octavia получит руль с двумя спицами и трёхзонный климат-контроль

Карбоновый BMW M2 догнал по мощности M4

Новости

Николай Андреев

Купе BMW M2 получило экстремальную версию CS, которая является прощальной для модели перед снятием с производства. Она отличается от стандартных двухдверок увеличенной мощностью и расширенным использованием карбона.

1/7

  • Как и BMW M2 Competition, M2 CS оснащается той же трёхлитровой битурбированной «шестёркой» S55, но её форсировали с 410 до 450 л.с. при сохранении максимального крутящего момента на отметке в 550 Н·м. Впервые младшая М-модель столь же мощная, как и нынешнее купе M4 Competition.

  • BMW M2 CS предлагается на выбор с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Время разгона до 100 км/ч составляет 4,2 и 4,0 секунды соответственно, что на 0,2 секунды быстрее, чем у M2 Competition. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке в 280 км/ч.

  • В подвеске резиновые сайлентблоки уступили место жёстким шаровым опорам, амортизаторы стали адаптивными, а электронноуправляемый задний дифференциал перенастроили. В базе M2 CS оснащается 400-милли­метровыми передними тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами и 380-милли­метровыми задними дисками с четырёхпоршневыми суппортами. Опционально предлагаются углерод-керамические тормозные диски.

  • Новый капот с вентиляционным отверстием, сплиттер, крыша, корпуса зеркал, диффузор и спойлер сделаны из углепластика. Эти детали позволили снизить центр тяжести, но снаряжённая масса осталась на уровне M2 Competition (1550–1575 килограммов) из-за доработок системы охлаждения двигателя. В салоне стало больше отделки замшей.

В продажу BMW M2 CS поступит в 2020 году. Стоимость купе в Германии начинается с отметки в 95 000 евро (6,7 миллиона рублей), что на 33 100 евро (2,3 миллиона рублей) выше, чем просят за M2 Competition, которая в России стоит минимум 4 800 000 рублей.

Доработки BMW M2 CS тянут на такое большое увеличение стоимости?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение