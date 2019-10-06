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BMW M2 Competition: лучшая из «эмок»?

Видео

Александр Мирошкин

Про BMW M2 говорят, что она больше других современных «эмок» похожа на те старые, классические автомобили M GmbH, которые и сделали имя придворному тюнеру BMW. Но что такое «классическая “эмка”»: почти гоночная техника, требующая особого подхода, или автомобиль, который будет доставлять вам удовольствие каждый день? Выяснить это мы попросили мокрого дрифтера Авто.ру Алексея Гусева.

— BMW M2 на Авто.ру https://autoru.me/JPcLQ — Еще мощные машины на Авто.ру до 5 миллионов рублей https://autoru.me/JPcNi Другие ролики Алексея: — Канал Absurd Drive https://www.youtube.com/user/dangervidention — Toyota Alphard https://youtu.be/RL9QBavWEpc — MINI JCW https://youtu.be/z3g9YzVGxvg — Jaguar F-Type SVR https://youtu.be/8XJvq_Gmigw — УАЗ Буханка https://youtu.be/oksbZWo1zp0 — Люди в Чёрном https://youtu.be/4OgC-70edOw — Jeep Grand Cherokee SRT https://youtu.be/cNb_Yg00tyY — Kia Stinger https://youtu.be/TakOYWXyldI Про BMW M2 говорят, что она больше других современных «эмок» похожа на те старые, классические автомобили M GmbH, которые и сделали имя придворному тюнеру BMW. Но что такое «классическая “эмка”» — почти гоночная техника, требующая особого подхода, или автомобиль, который будет доставлять вам удовольствие каждый день? Выяснить это мы попросили мокрого дрифтера Авто.ру Алексея Гусева. #гдегусь #bmw #m2competition

  • BMW M2 на Авто.ру 

  • Еще мощные машины на Авто.ру, которые стоят меньше 5 миллионов рублей 

BMW M2 Competition — лучшая M-машина?

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