BMW M2 Competition: лучшая из «эмок»?

Про BMW M2 говорят, что она больше других современных «эмок» похожа на те старые, классические автомобили M GmbH, которые и сделали имя придворному тюнеру BMW. Но что такое «классическая “эмка”»: почти гоночная техника, требующая особого подхода, или автомобиль, который будет доставлять вам удовольствие каждый день? Выяснить это мы попросили мокрого дрифтера Авто.ру Алексея Гусева.