Марка BMW второй раз за лето отзывает автомобили в России
Наталья Насонова
В России отзываются 530 автомобилей BMW четырёх моделей. Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), причиной отзыва стала возможная поломка механизма рулевого управления.
Под отзывную кампанию попали BMW
3-йсерии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97) и X4 M (серия F98), изготовленные в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды всех отзываемых автомобилей есть на сайте Росстандарта, а также в специальном разделе на сайте Авто.ру.
У отзываемых автомобилей может наблюдаться повышенная вибрация,
из-закоторой способны выйти из строя поперечные рулевые тяги. Это, в свою очередь, негативно повлияет на управляемость автомобиля и его безопасность.
В рамках сервисной акции будет произведена бесплатная замена обеих тяг. Владельцы могут не дожидаться приглашения на СТО, а самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, и затем обратиться в фирменный автосалон.
Нынешний отзыв стал вторым для BMW с начала лета в России. В июне в седанах BMW
5-йи 7-йсерий меняли неисправные подушки безопасности. На газообразующий материал для газогенераторов правой, левой или обеих фронтальных подушек воздействовала влага, и в результате они могли не сработать. Под отзыв тогда попали 76 машин, реализованных в 2016–2017 годах.