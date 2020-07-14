Марка BMW второй раз за лето отзывает автомобили в России

Под отзывную кампанию попали BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97) и X4 M (серия F98), изготов­ленные в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды всех отзываемых авто­мобилей есть на сайте Росстан­дарта, а также в специальном разделе на сайте Авто.ру.

У отзываемых автомобилей может наблюдаться повышенная вибрация, из-за которой способны выйти из строя поперечные рулевые тяги. Это, в свою очередь, негативно повлияет на управ­ляемость автомобиля и его безопасность.

В рамках сервисной акции будет произведена бесплатная замена обеих тяг. Владельцы могут не дожидаться пригла­шения на СТО, а само­стоя­тельно проверить, подпадает ли авто­мобиль под отзыв, и затем обратиться в фирменный автосалон.