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Марка BMW второй раз за лето отзывает автомобили в России

Новости

Наталья Насонова

В России отзываются 530 автомобилей BMW четырёх моделей. Как сообщает Федеральное агентство по техниче­скому регулиро­ванию и метро­логии (Росстандарт), причиной отзыва стала возможная поломка механизма рулевого управления.

  • Под отзывную кампанию попали BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97) и X4 M (серия F98), изготов­ленные в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды всех отзываемых авто­мобилей есть на сайте Росстан­дарта, а также в специальном разделе на сайте Авто.ру.

  • У отзываемых автомобилей может наблюдаться повышенная вибрация, из-за которой способны выйти из строя поперечные рулевые тяги. Это, в свою очередь, негативно повлияет на управ­ляемость автомобиля и его безопасность.

  • В рамках сервисной акции будет произведена бесплатная замена обеих тяг. Владельцы могут не дожидаться пригла­шения на СТО, а само­стоя­тельно проверить, подпадает ли авто­мобиль под отзыв, и затем обратиться в фирменный автосалон.

  • Нынешний отзыв стал вторым для BMW с начала лета в России. В июне в седанах BMW 5-й и 7-й серий меняли неисправ­ные подушки безопас­ности. На газо­образующий материал для газо­гене­раторов правой, левой или обеих фронтальных подушек воздей­ство­вала влага, и в резуль­тате они могли не сработать. Под отзыв тогда попали 76 машин, реализо­ванных в 2016–2017 годах. 

Ваш автомобиль когда-нибудь попадал под отзыв?

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