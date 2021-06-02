Большой электрокроссовер BMW iX появится в России: цена и характеристики

Кузов кроссовера выполнен из алюминия с примене­нием пластика, армиро­ванного угле­волокном, и обеспечивает аэро­динами­ческий коэффи­циент 0,25. BMW iX получил подвеску на двух рычагах на передней оси и пятирычажную конструкцию сзади (пневмо­подвеска доступна опционально) и может комплекто­ваться колёсными дисками до 22 дюймов с оптими­зированной аэро­динамикой. При этом вседорожник сохранил необычный дизайн концепта с узкой оптикой, огромной «радиаторной решёткой» и развитыми бамперами — эти решения после премьеры концепт-кара вызвали недовольство поклонников.

Фирменные «ноздри» несут на себе целый комплекс устройств, при помощи которых BMW iX общается с миром. В их числе, к примеру, пять камер, пять радаров и 12 ультра­звуковых датчиков. Утверждается, что комплекс благодаря новому «железу» и софту в будущем обеспечит автопилот 3-го уровня (его можно будет активировать по подписке, как и ряд других функций).

На старте продаж iX получит две силовые установки. Обе они обеспечивают систему полного привода, но на iX xDrive40 моторы развивают 326 л.с. и 630 Нм, а на iX xDrive50 — уже 523 л.с. и 765 Нм. До 100 км/ч кроссоверы разгоняются за 6,1 и 4,6 секунды соответ­ственно. В будущем у вседорожника появится М-версия, отдача силовой установки которой превысит 600 л.с.