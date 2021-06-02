544 силы и 590 километров: рассекречен электрокар BMW i4

Большой электрокроссовер BMW iX появится в России: цена и характеристики

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила конвейерную версию кроссовера iX, который называет своим технологическим флагманом. Вседорожник получил два варианта силовых установок, необычное оформление салона и самый продвинутый среди BMW комплекс водительских ассистентов. Поставки iX покупателям стартуют в ноябре, цена в России составит от 8,5 миллиона рублей.

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  • Кузов кроссовера выполнен из алюминия с примене­нием пластика, армиро­ванного угле­волокном, и обеспечивает аэро­динами­ческий коэффи­циент 0,25. BMW iX получил подвеску на двух рычагах на передней оси и пятирычажную конструкцию сзади (пневмо­подвеска доступна опционально) и может комплекто­ваться колёсными дисками до 22 дюймов с оптими­зированной аэро­динамикой. При этом вседорожник сохранил необычный дизайн концепта с узкой оптикой, огромной «радиаторной решёткой» и развитыми бамперами — эти решения после премьеры концепт-кара вызвали недовольство поклонников.

  • Фирменные «ноздри» несут на себе целый комплекс устройств, при помощи которых BMW iX общается с миром. В их числе, к примеру, пять камер, пять радаров и 12 ультра­звуковых датчиков. Утверждается, что комплекс благодаря новому «железу» и софту в будущем обеспечит автопилот 3-го уровня (его можно будет активировать по подписке, как и ряд других функций).

  • На старте продаж iX получит две силовые установки. Обе они обеспечивают систему полного привода, но на iX xDrive40 моторы развивают 326 л.с. и 630 Нм, а на iX xDrive50 — уже 523 л.с. и 765 Нм. До 100 км/ч кроссоверы разгоняются за 6,1 и 4,6 секунды соответ­ственно. В будущем у вседорожника появится М-версия, отдача силовой установки которой превысит 600 л.с.

  • В отличие от BMW i4, кроссоверы оснащаются разными аккуму­ляторными блоками — на 76,6 кВт⋅ч и 111,5 кВт⋅ч. Таким образом, младший вседорожник может проехать без подзарядки до 425 километров, а для старшего запас хода составляет 630 километров. Отличается у двух версий и мощность зарядных устройств, но в обоих случаях при использо­вании мощных станций время пополнения энергозапаса с 10 до 80% не превысит 35 минут.

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  • BMW iX оснастили так называемой адаптивной системой рекуперации, которая может автоматически менять свою эффектив­ность с опорой на информацию от датчиков автопилота и навигации. К примеру, система резко увеличивает воздействие на силовую установку при подъезде к перекрёстку (это обеспечит более эффективное торможение) или снижает его до нуля при движении «накатом» на высоких скоростях — это сокращает расход энергии.

  • В интерьере кроссовера применён тот же медийный блок, что и на i4, — с двумя мониторами на 12,3 и 14,9 дюйма, новой операционной системой и усовер­шенство­ванным голосовым помощником. Однако кроссовер всё же лишили централь­ного тоннеля, а физические регуляторы сгруппи­ровали на массивном подлокотнике. Кроме того, BMW iX получил необычное шести­угольное рулевое колесо с двумя спицами.

  • В отделке iX обещано использовать экологичные материалы — например, кожу, окрашенную натураль­ными красителями, и пере­работанные рыболовные сети (из них сделают, к примеру, напольное покрытие). Получил кроссовер и индивиду­альный «саундтрек» от Ханса Циммера.

  • Собирать новинку будут на заводе в Дингольфинге, производство стартует осенью. В нашей стране приём заказов на вседорожник уже открыт, но в Россию планируется поставлять только топовую моди­фикацию xDrive50. Стоимость базовой версии составит 8 500 000 рублей — это более чем на миллион выше начальной стоимости флагманского BMW X7. При этом кроссоверу доступны три варианта исполнения, отличающиеся набором опций, и две версии оформления экстерьера — стандартная и спортивная.

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