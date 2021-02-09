Новые подробности об электрическом флагмане BMW: управление жестами и стеклянная крыша

По данным источника, в стандартной комп­лектации iX получит 20-дюймовые колёсные диски, за отдель­ную плату предложат четыре варианта 21-дюймовых колёс и два 22-дюймовых. Будут ли доступны колёса в традици­онном стиле BMW, неизвестно.

BMW iX, вероятно, снабдят тепло­изолиро­ванным ветровым стеклом и панорамной крышей под названием Sky Lounge Roof.

Две новые опции, которые ранее не упоминались, называются Personal CoPilot (предполо­жительно, она связана с функцией автономного вождения) и Natural Interaction (источник считает, что речь идёт об управлении жестами).

В базовой комплектации электро­кроссовер будет оснащён аудио­системой от Harman Kardon, но владельцы смогут заказать дорого­стоящую систему Bower and Wilkins. Также BMW iX получит усовер­шенство­ванную информаци­онно-развлека­тель­ную систему iDrive.

Как сообщалось ранее, кроссовер iX станет флагманом электри­ческой линейки баварского бренда. Новинка поступит в серийное произ­водство во второй половине 2021 года.

По габаритам iX будет сопоставим с BMW X5, его колёсная база составит 3000 мм. Двигатель мощностью как минимум в 500 л.с. позволит кроссоверу набирать первые 100 км/ч меньше чем за 5 секунд. 100-кило­ваттная батарея обеспечит запас хода более чем в 600 кило­метров по циклу WLTP.