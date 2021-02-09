Новые подробности об электрическом флагмане BMW: управление жестами и стеклянная крыша
Митя Евстифеев
Электрический флагман BMW — кроссовер iX — будет поставляться с опциональной пневмоподвеской, четырёхзонным кондиционером и мягко закрывающимися дверьми. На сайте фанатов BMW Bimmerpost появились новые данные об оснащении этого кроссовера.
По данным источника, в стандартной комплектации iX получит 20-дюймовые колёсные диски, за отдельную плату предложат четыре варианта 21-дюймовых колёс и два 22-дюймовых. Будут ли доступны колёса в традиционном стиле BMW, неизвестно.
BMW iX, вероятно, снабдят теплоизолированным ветровым стеклом и панорамной крышей под названием Sky Lounge Roof.
Две новые опции, которые ранее не упоминались, называются Personal CoPilot (предположительно, она связана с функцией автономного вождения) и Natural Interaction (источник считает, что речь идёт об управлении жестами).
В базовой комплектации электрокроссовер будет оснащён аудиосистемой от Harman Kardon, но владельцы смогут заказать дорогостоящую систему Bower and Wilkins. Также BMW iX получит усовершенствованную информационно-развлекательную систему iDrive.
Как сообщалось ранее, кроссовер iX станет флагманом электрической линейки баварского бренда. Новинка поступит в серийное производство во второй половине 2021 года.
По габаритам iX будет сопоставим с BMW X5, его колёсная база составит 3000 мм. Двигатель мощностью как минимум в 500 л.с. позволит кроссоверу набирать первые
100 км/чменьше чем за 5 секунд. 100-киловаттная батарея обеспечит запас хода более чем в 600 километров по циклу WLTP.
Производство BMW iX будет налажено на заводе в Дингольфинге и начнётся во второй половине этого года.