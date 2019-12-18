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Электрический BMW iX3 будет только заднеприводным

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Николай Андреев

Компания BMW уточнила технические характе­ристики своего первого серийного электро­кроссовера — iX3. Концепту­альный пред­вестник, представ­ленный в 2018 году, имел два электро­мотора и полный привод. Однако в производ­ство пойдёт только заднеприводная версия с одним двигателем.

Концепт BMW iX3
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Концепт BMW iX3

  • Единственный электромотор BMW iX3, располо­женный на задней оси, развивает 286 л.с. (400 Н·м). Вместо данных о динами­ческих характе­ристиках в компании похваста­лись полным отказом от использо­вания редко­земельных металлов при производ­стве силового агрегата.

  • Тяговый аккумулятор ёмкостью 74 кВт·ч обеспечивает iX3 запас хода в 440 километров. Для сравнения, 313-сильный Audi e-tron 50 quattro с батареей на 71 кВт·ч проезжает на одном заряде 336 кило­метров, а 400-сильный Jaguar I-Pace — 470 километров благодаря аккуму­лятору на 90 кВт·ч. При этом все конкуренты «баварца» имеют по два электро­мотора и полный привод.

  • Также заявлено, что iX3 станет первым электро­мобилем марки, чей мотор скомпонован единым узлом с трансмиссией и электро­никой. По словам создателей, такое решение позволяет снизить массу и размеры всей электри­ческой части.

Прототип серийного BMW iX3
Электромотор BMW iX3
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Прототип серийного BMW iX3

Серийное производство BMW iX3 начнётся в 2020 году. Выпуск модели наладят на заводе в Китае, откуда она будет постав­ляться на все рынки мира. Дата премьеры серийного электро­кроссовера пока не раскрывается.

Что важнее в электрическом кроссовере?

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