Электрический BMW iX3 будет только заднеприводным
Николай Андреев
Компания BMW уточнила технические характеристики своего первого серийного электрокроссовера — iX3. Концептуальный предвестник, представленный в 2018 году, имел два электромотора и полный привод. Однако в производство пойдёт только заднеприводная версия с одним двигателем.
Единственный электромотор BMW iX3, расположенный на задней оси, развивает 286 л.с. (400 Н·м). Вместо данных о динамических характеристиках в компании похвастались полным отказом от использования редкоземельных металлов при производстве силового агрегата.
Тяговый аккумулятор ёмкостью 74 кВт·ч обеспечивает iX3 запас хода в 440 километров. Для сравнения, 313-сильный Audi
e-tron 50quattro с батареей на 71 кВт·ч проезжает на одном заряде 336 километров, а 400-сильный Jaguar I-Pace— 470 километров благодаря аккумулятору на 90 кВт·ч. При этом все конкуренты «баварца» имеют по два электромотора и полный привод.
Также заявлено, что iX3 станет первым электромобилем марки, чей мотор скомпонован единым узлом с трансмиссией и электроникой. По словам создателей, такое решение позволяет снизить массу и размеры всей электрической части.
Серийное производство BMW iX3 начнётся в 2020 году. Выпуск модели наладят на заводе в Китае, откуда она будет поставляться на все рынки мира. Дата премьеры серийного электрокроссовера пока не раскрывается.