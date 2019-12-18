Электрический BMW iX3 будет только заднеприводным

Единственный электромотор BMW iX3, располо­женный на задней оси, развивает 286 л.с. (400 Н·м). Вместо данных о динами­ческих характе­ристиках в компании похваста­лись полным отказом от использо­вания редко­земельных металлов при производ­стве силового агрегата.

Тяговый аккумулятор ёмкостью 74 кВт·ч обеспечивает iX3 запас хода в 440 километров. Для сравнения, 313-сильный Audi e-tron 50 quattro с батареей на 71 кВт·ч проезжает на одном заряде 336 кило­метров, а 400-сильный Jaguar I-Pace — 470 километров благодаря аккуму­лятору на 90 кВт·ч. При этом все конкуренты «баварца» имеют по два электро­мотора и полный привод.