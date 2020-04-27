Электрический BMW X3: первые изображения

От версий с ДВС новинка отличается формой бамперов, заглушками вместо «ноздрей», накладками на передних крыльях и особыми колёсными дисками. Ранее в компании заявили, что эти колёса на 15 процентов легче обычных, на пять процентов снижают коэффи­циент аэродина­мического сопротив­ления и на два процента — расход электро­энергии.

Технические характеристики заднеприводного iX3 официально раскрыли ещё в 2019 году. Кроссовер получит электро­мотор мощностью 286 л.с. (400 Н·м), установ­ленный на задней оси, и аккуму­лятор ёмкостью 74 кВт·ч, который обеспечивает 440-кило­метровый пробег без подзарядки.