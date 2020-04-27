Электрический BMW X3: первые изображения
Николай Андреев
Компания BMW готовит к премьере полностью электрическую модификацию кроссовера X3, которая будет называться iX3. В Сети появились две фотографии новинки.
От версий с ДВС новинка отличается формой бамперов, заглушками вместо «ноздрей», накладками на передних крыльях и особыми колёсными дисками. Ранее в компании заявили, что эти колёса на 15 процентов легче обычных, на пять процентов снижают коэффициент аэродинамического сопротивления и на два процента — расход электроэнергии.
Технические характеристики заднеприводного iX3 официально раскрыли ещё в 2019 году. Кроссовер получит электромотор мощностью 286 л.с. (400 Н·м), установленный на задней оси, и аккумулятор ёмкостью 74 кВт·ч, который обеспечивает 440-километровый пробег без подзарядки.
Серийное производство BMW iX3 наладят в КНР до конца 2020 года. С китайского завода электромобиль будет поставляться на рынки по всему миру. Точная дата премьеры кроссовера пока не объявлена.