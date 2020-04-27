Россияне купили больше всех в мире автомобилей Renault

Электрический BMW X3: первые изображения

Новости

Николай Андреев

Компания BMW готовит к премьере полностью электрическую модификацию крос­совера X3, которая будет называться iX3. В Сети появились две фото­графии новинки.

1/2

  • От версий с ДВС новинка отличается формой бамперов, заглушками вместо «ноздрей», накладками на передних крыльях и особыми колёсными дисками. Ранее в компании заявили, что эти колёса на 15 процентов легче обычных, на пять процентов снижают коэффи­циент аэродина­мического сопротив­ления и на два процента — расход электро­энергии.

  • Технические характеристики заднеприводного iX3 официально раскрыли ещё в 2019 году. Кроссовер получит электро­мотор мощностью 286 л.с. (400 Н·м), установ­ленный на задней оси, и аккуму­лятор ёмкостью 74 кВт·ч, который обеспечивает 440-кило­метровый пробег без подзарядки.

  • Серийное производство BMW iX3 наладят в КНР до конца 2020 года. С китайского завода электро­мобиль будет постав­ляться на рынки по всему миру. Точная дата премьеры кроссовера пока не объявлена.

Сможете отличить iX3 от обычного X3?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение