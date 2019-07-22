Электрокроссовер BMW iNEXT оснастят многогранным рулём
Николай Андреев
Компания BMW рассказала о новых особенностях интерьера электрического кроссовера iNEXT, в частности о руле. Серийный выпуск электрокара начнётся в 2021 году.
BMW iNEXT получит руль многоугольной формы, который ранее не встречался в других моделях марки. По словам создателей, он позволяет быстро определять угол поворота при включённом автопилоте, а также не перекрывает панель приборов и облегчает посадку в автомобиль.
В руль встроена подсветка, которая проинформирует водителя, когда необходимо взять управление на себя.
Ранее стало известно, что полноприводный BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей с рамкой из магния и антибликовым стеклом. Экран одновременно заменит приборную панель и развлекательный комплекс.