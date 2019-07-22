Электрокроссовер BMW iNEXT оснастят многогранным рулём

BMW iNEXT получит руль много­угольной формы, который ранее не встречался в других моделях марки. По словам создателей, он позволяет быстро опре­делять угол поворота при включён­ном автопи­лоте, а также не перекрывает панель приборов и облегчает посадку в автомобиль.