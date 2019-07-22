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Электрокроссовер BMW iNEXT оснастят многогранным рулём

Новости

Николай Андреев

Компания BMW рассказала о новых особен­ностях интерьера электриче­ского кроссо­вера iNEXT, в частности о руле. Серийный выпуск электро­кара начнётся в 2021 году.

  • BMW iNEXT получит руль много­угольной формы, который ранее не встречался в других моделях марки. По словам создателей, он позволяет быстро опре­делять угол поворота при включён­ном автопи­лоте, а также не перекрывает панель приборов и облегчает посадку в автомобиль.

  • В руль встроена подсветка, которая проинформи­рует водителя, когда необходимо взять управ­ление на себя.

Ранее стало известно, что полно­приводный BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей с рамкой из магния и анти­бликовым стеклом. Экран одно­временно заменит приборную панель и развлека­тельный комплекс.

Как вам новый руль BMW?

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