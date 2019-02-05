В Женеве покажут машину, способную разогнаться до 250 километров в час на любом покрытии

BMW показала прототип полностью электрического кроссовера. И это, кажется, не X3

Новости

Компания BMW решила опередить шпионов и опубликовала фотографии прототипа серийной версии электрического кроссовера BMW iNEXT, который проходит испытания на испытательном полигоне компании в шведском Арьеплуге.

Прототип BMW iNEXT
Прототип BMW iNEXT
1/6
Прототип BMW iNEXT

  • Цель испытаний – выяснить, как в зимних условиях работают системы рекуперации и накопления энергии, аккумуляторы и другие компоненты автомобиля.

  • Внешне прототип заметно отличается от концепта BMW Vision iNEXT (его представили в 2018 году) – он получил более привычную форму бокового остекления и обычные наружние зеркала.

  • Компания пока скупа на технические характеристики – заявлено, что iNEXT получит полный привод, а также последние разработки в области беспилотного управления.

  • Электрокроссовер BMW iNEXT встанет на конвейер завода в немецком Дингольфинге в 2021 году.

Рады, что предсерийный электрокроссовер не столь радикален, как концепт-кар?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение