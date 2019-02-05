BMW показала прототип полностью электрического кроссовера. И это, кажется, не X3

Цель испытаний – выяснить, как в зимних условиях работают системы рекуперации и накопления энергии, аккумуляторы и другие компоненты автомобиля.

Внешне прототип заметно отличается от концепта BMW Vision iNEXT (его представили в 2018 году) – он получил более привычную форму бокового остекления и обычные наружние зеркала.

Компания пока скупа на технические характеристики – заявлено, что iNEXT получит полный привод, а также последние разработки в области беспилотного управления.