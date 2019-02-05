BMW показала прототип полностью электрического кроссовера. И это, кажется, не X3
Компания BMW решила опередить шпионов и опубликовала фотографии прототипа серийной версии электрического кроссовера BMW iNEXT, который проходит испытания на испытательном полигоне компании в шведском Арьеплуге.
Цель испытаний – выяснить, как в зимних условиях работают системы рекуперации и накопления энергии, аккумуляторы и другие компоненты автомобиля.
Внешне прототип заметно отличается от концепта BMW Vision iNEXT (его представили в 2018 году) – он получил более привычную форму бокового остекления и обычные наружние зеркала.
Компания пока скупа на технические характеристики – заявлено, что iNEXT получит полный привод, а также последние разработки в области беспилотного управления.
Электрокроссовер BMW iNEXT встанет на конвейер завода в немецком Дингольфинге в 2021 году.