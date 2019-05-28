Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый экран
Николай Андреев
Несмотря на то, что выпуск электрического кроссовера BMW iNEXT стартует только в 2021 году, баварский автопроизводитель уже начал тизерную кампанию. Первой показали приборную панель электрокроссовера.
BMW iNEXT оснастят огромным изогнутым дисплеем, на котором отображаются данные приборной панели и мультимедийной системы. Он будет прикрыт антибликовым стеклом, а рамку экрана сделают из магния.
Дисплей расположен так, чтобы пассажиры не видели точек его крепления к центральной панели, для создания «парящего эффекта». На сенсорном экране легко перемещать отдельные элементы между областью, расположенной в поле зрения водителя, и областью, которую использует передний пассажир.
Серийный электрокар BMW iNEXT встанет на конвейер завода в немецком Дингольфинге. Он получит полный привод и последние разработки в области автономного управления.