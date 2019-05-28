Новая Mazda3 приедет в Россию. С богатым оснащением, но без полного привода

Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый экран

Новости

Николай Андреев

Несмотря на то, что выпуск электрического кроссовера BMW iNEXT стартует только в 2021 году, баварский автопроизводитель уже начал тизерную кампанию. Первой показали приборную панель электрокроссовера.

  • BMW iNEXT оснастят огромным изогнутым дисплеем, на котором отображаются данные приборной панели и мультимедийной системы. Он будет прикрыт антибликовым стеклом, а рамку экрана сделают из магния.

  • Дисплей расположен так, чтобы пассажиры не видели точек его крепления к центральной панели, для создания «парящего эффекта». На сенсорном экране легко перемещать отдельные элементы между областью, расположенной в поле зрения водителя, и областью, которую использует передний пассажир.

Серийный электрокар BMW iNEXT встанет на конвейер завода в немецком Дингольфинге. Он получит полный привод и последние разработки в области автономного управления.

Готовы к большим изогнутым дисплеям в автомобилях?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение