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BMW может выпустить небольшое 1300-сильное электрокупе

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Дмитрий Елизаров

BMW планирует отметить 50-летие своего М-под­разделения выпуском экстремаль­ного спорткара на электротяге. Как пишет Car Magazine, купе выйдет на рынок с индексом iM2. Новинка на основе нынешнего BMW M2 CS якобы сможет ускоряться до 100 км/ч за 2,5 секунды. При этом авторитетное издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники утверждает, что такого проекта не существует.

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  • Электрический суперкар разрабатывается в рамках проекта под названием Project Katharina. За основу взята платформа актуаль­ного купе BMW M2 CS, однако в свет новинка выйдет уже как часть BMW 2 серии нового поколения. Именно эта модель была выбрана для электри­фикации из-за её лёгкости и компактности.

  • BMW iM2 планируется снабдить четырьмя электро­моторами совокупной мощностью 1000 кВт или 1360 л.с. Такая отдача позволит электро­суперкару набирать первые 100 км/ч за 2–2,5 секунды и срывать колёса в пробуксовку даже на скорости в 120 км/ч. При этом в силовой установке реализовано индивиду­альное управление тягой на каждом колесе, что обещает некие небывалые возмож­ности контроля вектора тяги. Источники издания утверждают, что испыта­тельный прототип купе уже вывели на Нюрбург­ринг, где он оказался не хуже Porsche Taycan Turbo S.

  • BMW iM2 должен стать своего рода подарком М-подраз­делению на полувековой юбилей, который будет праздно­ваться в следующем году. Таким образом, электро­суперкар представят самое ранее через 8–9 месяцев.

  • С другой стороны, собственные источники портала BMW Blog внутри компании утверждают, что в планах BMW M не значится ни iM2, ни любой другой «суперкар на мегаватт». Стратегия развития концерна действи­тельно преду­сматривает электри­фикацию спорткаров, но о каких-то конкретных шагах пока говорить рано.

Небольшое гиперкупе BMW на электротяге — как вам идея?

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