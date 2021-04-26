BMW может выпустить небольшое 1300-сильное электрокупе

Электрический суперкар разрабатывается в рамках проекта под названием Project Katharina. За основу взята платформа актуаль­ного купе BMW M2 CS, однако в свет новинка выйдет уже как часть BMW 2 серии нового поколения. Именно эта модель была выбрана для электри­фикации из-за её лёгкости и компактности.

BMW iM2 планируется снабдить четырьмя электро­моторами совокупной мощностью 1000 кВт или 1360 л.с. Такая отдача позволит электро­суперкару набирать первые 100 км/ч за 2–2,5 секунды и срывать колёса в пробуксовку даже на скорости в 120 км/ч. При этом в силовой установке реализовано индивиду­альное управление тягой на каждом колесе, что обещает некие небывалые возмож­ности контроля вектора тяги. Источники издания утверждают, что испыта­тельный прототип купе уже вывели на Нюрбург­ринг, где он оказался не хуже Porsche Taycan Turbo S.

BMW iM2 должен стать своего рода подарком М-подраз ­делению на полувековой юбилей, который будет праздно­ваться в следующем году. Таким образом, электро­суперкар представят самое ранее через 8–9 месяцев.