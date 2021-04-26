BMW может выпустить небольшое 1300-сильное электрокупе
Дмитрий Елизаров
BMW планирует отметить 50-летие своего
Электрический суперкар разрабатывается в рамках проекта под названием Project Katharina. За основу взята платформа актуального купе BMW M2 CS, однако в свет новинка выйдет уже как часть BMW 2 серии нового поколения. Именно эта модель была выбрана для электрификации из-за её лёгкости и компактности.
BMW iM2 планируется снабдить четырьмя электромоторами совокупной мощностью 1000 кВт или 1360 л.с. Такая отдача позволит электросуперкару набирать первые
100 км/чза 2–2,5 секунды и срывать колёса в пробуксовку даже на скорости в 120 км/ч.При этом в силовой установке реализовано индивидуальное управление тягой на каждом колесе, что обещает некие небывалые возможности контроля вектора тяги. Источники издания утверждают, что испытательный прототип купе уже вывели на Нюрбургринг, где он оказался не хуже Porsche Taycan Turbo S.
BMW iM2 должен стать своего рода подарком
М-подразделению на полувековой юбилей, который будет праздноваться в следующем году. Таким образом, электросуперкар представят самое ранее через 8–9 месяцев.
С другой стороны, собственные источники портала BMW Blog внутри компании утверждают, что в планах BMW M не значится ни iM2, ни любой другой «суперкар на мегаватт». Стратегия развития концерна действительно предусматривает электрификацию спорткаров, но о каких-то конкретных шагах пока говорить рано.