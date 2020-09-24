Карбоновые диски и 212 сил: как выглядит первый в истории супербайк BMW M

Первая электрическая М-модель BMW выйдёт в следующем году

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Кирилл Малышев

Первым серийным электрическим спорткаром подраз­деления BMW М станет модель на базе концепту­ального седана BMW i4. Новинку покажут в 2021 году. Об этом сообщает портал CarAdvice со ссылкой на главу подраз­деления Маркуса Флаша.

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  • Концепт-кар BMW i4 дебютировал весной этого года с 530-сильной электри­ческой силовой установкой, обеспечи­вающей разгон до сотни за 4 секунды. Представ­ленный накануне новый BMW M3 при мощности 480 и 510 л.с. имеет показатели в 4,1 и 3,9 секунды в зависи­мости от версии.

  • «Что касается высоко­эффективной аккуму­ляторной электрической технологии, то нам ещё нужно некоторое время, чтобы довести её и адаптиро­вать для работы на таких машинах, как М3 или М4. Речь идет не только о мощности и ускорении. Вопрос для нас заключается в том, когда мы сможем объединить мощь систем, которые мы разрабаты­ваем, с М-фило­софией. Самый большой вопрос, на который нужно ответить, — это как справиться с повышенной массой электро­мобиля и одно­временно предложить правильное М-пове­дение», — сказал глава BMW M.

  • Он также упомянул разработку гибридных спортивных моделей. Гибридная и чисто электриче­ские версии могут появиться у следующего BMW M5, выход которого запланирован на 2023 год. 

  • В иерархии бренда с приходом мощных электро­каров сохранится нынешний порядок, когда есть полноценные М-модели с короткими индексами (М3, М5, X5 M и другие) и прибли­женные к ним — с обычными обозна­чениями и пристав­ленной к ним литерой М (М550i, M50d).

Электричество ведь то, что нужно спорткару?

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