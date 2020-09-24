Первая электрическая М-модель BMW выйдёт в следующем году
Кирилл Малышев
Концепт-кар BMW i4 дебютировал весной этого года с 530-сильной электрической силовой установкой, обеспечивающей разгон до сотни за 4 секунды. Представленный накануне новый BMW M3 при мощности 480 и 510 л.с. имеет показатели в 4,1 и 3,9 секунды в зависимости от версии.
«Что касается высокоэффективной аккумуляторной электрической технологии, то нам ещё нужно некоторое время, чтобы довести её и адаптировать для работы на таких машинах, как М3 или М4. Речь идет не только о мощности и ускорении. Вопрос для нас заключается в том, когда мы сможем объединить мощь систем, которые мы разрабатываем, с
М-философией. Самый большой вопрос, на который нужно ответить, — это как справиться с повышенной массой электромобиля и одновременно предложить правильное М-поведение», — сказал глава BMW M.
Он также упомянул разработку гибридных спортивных моделей. Гибридная и чисто электрические версии могут появиться у следующего BMW M5, выход которого запланирован на 2023 год.
В иерархии бренда с приходом мощных электрокаров сохранится нынешний порядок, когда есть полноценные
М-моделис короткими индексами (М3, М5, X5 M и другие) и приближенные к ним — с обычными обозначениями и приставленной к ним литерой М (М550i, M50d).