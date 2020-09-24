Первая электрическая М-модель BMW выйдёт в следующем году

Концепт-кар BMW i4 дебютировал весной этого года с 530-сильной электри­ческой силовой установкой, обеспечи­вающей разгон до сотни за 4 секунды. Представ­ленный накануне новый BMW M3 при мощности 480 и 510 л.с. имеет показатели в 4,1 и 3,9 секунды в зависи­мости от версии.

«Что касается высоко­эффективной аккуму­ляторной электрической технологии, то нам ещё нужно некоторое время, чтобы довести её и адаптиро­вать для работы на таких машинах, как М3 или М4. Речь идет не только о мощности и ускорении. Вопрос для нас заключается в том, когда мы сможем объединить мощь систем, которые мы разрабаты­ваем, с М-фило ­софией. Самый большой вопрос, на который нужно ответить, — это как справиться с повышенной массой электро­мобиля и одно­временно предложить правильное М-пове ­дение», — сказал глава BMW M.