544 силы и 590 километров: рассекречен электрокар BMW i4

Базовая модификация BMW i4 с индексом eDrive40 получила один электромотор на задней оси с отдачей в 340 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Такой электромобиль наберёт первую сотню за 5,7 секунды. Более мощная версия i4 M50 считается представителем линейки M Performance и оснащается уже двумя двигателями с совокупной отдачей 544 л.с. и 795 Нм.

Аккумуляторы были разработаны баварцами специально для этой модели: высота батарейного блока, интегрированного в панели пола, составляет всего 110 миллиметров. Благодаря такому размещению батарей центр тяжести на 53 миллиметра ниже, чем у седана BMW 3 серии. Аккумуляторы на 83,9 кВтч позволят i4 eDrive40 проехать без подзарядки 590 км по циклу WLTP. У старшей версии этот показатель уменьшается до 510 км (для рынка США названы другие цифры — 483 и 394 км соответственно). Аккумуляторы поддерживают пополнение энергозапаса на станциях мощностью до 200 кВт.