544 силы и 590 километров: рассекречен электрокар BMW i4
Дмитрий Елизаров
Компания BMW обнародовала официальные характеристики электролифтбека i4, который появится на рынке уже осенью нынешнего года. Пятидверка получила два варианта силовых установок, и с самой мощной сможет ускориться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Цены пока названы только для США и стартуют с 55 400 долларов (4,05 миллиона рублей).
Базовая модификация BMW i4 с индексом eDrive40 получила один электромотор на задней оси с отдачей в 340 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Такой электромобиль наберёт первую сотню за 5,7 секунды. Более мощная версия i4 M50 считается представителем линейки M Performance и оснащается уже двумя двигателями с совокупной отдачей 544 л.с. и 795 Нм.
Аккумуляторы были разработаны баварцами специально для этой модели: высота батарейного блока, интегрированного в панели пола, составляет всего 110 миллиметров. Благодаря такому размещению батарей центр тяжести на 53 миллиметра ниже, чем у седана BMW 3 серии. Аккумуляторы на 83,9 кВтч позволят i4 eDrive40 проехать без подзарядки 590 км по циклу WLTP. У старшей версии этот показатель уменьшается до 510 км (для рынка США названы другие цифры — 483 и 394 км соответственно). Аккумуляторы поддерживают пополнение энергозапаса на станциях мощностью до 200 кВт.
На серийном BMW i4 дебютировала медиасистема iDrive нового поколения с усовершенствованным голосовым помощником и новый «цифровой кокпит» для водителя — его составили из 12,3-дюймовой панели приборов и 14,9-дюймового экрана медиасистемы, смонтированных в единый блок. Кроме того, салон i4 по умолчанию получит спортивные кресла и рулевое колесо, а также продвинутый климат-контроль. Размеры багажника составляют от 470 до 1290 литров.
В базовое оснащение BMW i4 войдут пневмоподвеска на задней оси (для i4 M50 — адаптивные амортизаторы), светодиодная оптика, электропривод двери багажника и камера заднего вида. Опционально доступны лазерные фары, колёсные диски до 20 дюймов, множество вариантов индивидуализации внешности и интерьера, акустика Harman Kardon и панорамное остекление. Кроме того, электрокар можно будет оснастить специально разработанной системой «звучания» работы силовых агрегатов, саундтрек для которой создавал знаменитый композитор Ханс Циммер. Список доступных водительских ассистентов включает около 40 позиций.
Поставки BMW i4 компания планирует начать в ноябре нынешнего года. Будет ли электрокар доступен в России, пока не уточняется.
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