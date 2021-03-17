До сотни за 4 секунды: компания BMW показала первый электролифтбек

В целом внешность BMW i4 построена с опорой на те же дизайнер­ские решения, что уже применены на купе 4 серии, за исключе­нием типа кузова (у «четвёрки» версия Gran Coupe тоже появится, но пока не уточняется, когда именно). Однако новинка отличается собственной пластикой бамперов и оригиналь­ным декором кузова, включая, к примеру, контрастные вставки в задней части.

Сохранилась и масштабная радиаторная решётка, хотя на электрокаре она выполняет чисто декоративную функцию. Не исключено, что этот узел, как и в случае с кроссовером BMW iX, будет нести на себе аппаратный комплекс для водитель­ских ассистентов, однако пока такие подроб­ности BMW не сообщает. Решётка тоже обзавелась синим декором. Наконец, для Gran Coupe разработали собственные колёсные диски со сниженным аэро­динамическим сопротив­лением.

Детальные технические характеристики BMW тоже обещает уточнить позже. На данный момент известно, что у i4 будет сразу несколько моди­фикаций, самая дальнобойная из которых сможет проезжать без подзарядки до 590 километров, а самая динамичная — ускоряться до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Последняя характери­стика, по всей видимости, имеет отношение к уже обещанной BMW особо спортивной версии электрокара с обозначе­нием M Performance, чья силовая установка сможет развивать 530 л.с. Таким образом, показатели электрической i4 окажутся очень близки к достоин­ствам бензиновой BMW M4.