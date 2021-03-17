До сотни за 4 секунды: компания BMW показала первый электролифтбек
Дмитрий Елизаров
BMW обнародовала первые официальные изображения лифтбека i4 в его серийном исполнении. Электрическую версию 4 серии баварцы позиционируют как Gran Coupe и обещают наделить его лучшей в классе динамикой. В продаже электрокар появится в течение нынешнего года.
В целом внешность BMW i4 построена с опорой на те же дизайнерские решения, что уже применены на купе 4 серии, за исключением типа кузова (у «четвёрки» версия Gran Coupe тоже появится, но пока не уточняется, когда именно). Однако новинка отличается собственной пластикой бамперов и оригинальным декором кузова, включая, к примеру, контрастные вставки в задней части.
Сохранилась и масштабная радиаторная решётка, хотя на электрокаре она выполняет чисто декоративную функцию. Не исключено, что этот узел, как и в случае с кроссовером BMW iX, будет нести на себе аппаратный комплекс для водительских ассистентов, однако пока такие подробности BMW не сообщает. Решётка тоже обзавелась синим декором. Наконец, для Gran Coupe разработали собственные колёсные диски со сниженным аэродинамическим сопротивлением.
Детальные технические характеристики BMW тоже обещает уточнить позже. На данный момент известно, что у i4 будет сразу несколько модификаций, самая дальнобойная из которых сможет проезжать без подзарядки до 590 километров, а самая динамичная — ускоряться до
100 км/чпримерно за 4 секунды. Последняя характеристика, по всей видимости, имеет отношение к уже обещанной BMW особо спортивной версии электрокара с обозначением M Performance, чья силовая установка сможет развивать 530 л.с. Таким образом, показатели электрической i4 окажутся очень близки к достоинствам бензиновой BMW M4.
Ранее BMW поделилась первыми подробностями относительно серийного варианта кроссовера iX. Он выйдет на рынок с двумя вариантами силовых установок мощностью 300 и 500 л.с. и по цене будет сопоставим с актуальным BMW X5.