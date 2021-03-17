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До сотни за 4 секунды: компания BMW показала первый электролифтбек

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Дмитрий Елизаров

BMW обнародовала первые официаль­ные изображения лифтбека i4 в его серийном исполнении. Электриче­скую версию 4 серии баварцы позици­онируют как Gran Coupe и обещают наделить его лучшей в классе динамикой. В продаже электрокар появится в течение нынешнего года.

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  • В целом внешность BMW i4 построена с опорой на те же дизайнер­ские решения, что уже применены на купе 4 серии, за исключе­нием типа кузова (у «четвёрки» версия Gran Coupe тоже появится, но пока не уточняется, когда именно). Однако новинка отличается собственной пластикой бамперов и оригиналь­ным декором кузова, включая, к примеру, контрастные вставки в задней части.

  • Сохранилась и масштабная радиаторная решётка, хотя на электрокаре она выполняет чисто декоративную функцию. Не исключено, что этот узел, как и в случае с кроссовером BMW iX, будет нести на себе аппаратный комплекс для водитель­ских ассистентов, однако пока такие подроб­ности BMW не сообщает. Решётка тоже обзавелась синим декором. Наконец, для Gran Coupe разработали собственные колёсные диски со сниженным аэро­динамическим сопротив­лением.

  • Детальные технические характеристики BMW тоже обещает уточнить позже. На данный момент известно, что у i4 будет сразу несколько моди­фикаций, самая дальнобойная из которых сможет проезжать без подзарядки до 590 километров, а самая динамичная — ускоряться до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Последняя характери­стика, по всей видимости, имеет отношение к уже обещанной BMW особо спортивной версии электрокара с обозначе­нием M Performance, чья силовая установка сможет развивать 530 л.с. Таким образом, показатели электрической i4 окажутся очень близки к достоин­ствам бензиновой BMW M4.

  • Ранее BMW поделилась первыми подроб­ностями относительно серийного варианта крос­совера iX. Он выйдет на рынок с двумя вариантами силовых установок мощностью 300 и 500 л.с. и по цене будет сопоставим с актуальным BMW X5.

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