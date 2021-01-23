600 километров хода и дрифт «на пальцах»: BMW вывела электрокар i4 на заключительные тесты
Михаил Кондратьев
Компания BMW опубликовала снимки предсерийного электрокара i4 и подготовила ролик о заключительных испытаниях новинки. В нём глава проекта Дэвид Ферруфино поделился личными впечатлениями от модели и продемонстрировал, как она ведёт себя в дрифте.
Ферруфино назвал управление i4 «лазерно-острым» и пояснил, что на это влияют три фактора: усилитель руля, степень демпфирования и возвращающее усилие. Он отметил также линейность откликов и лёгкость руля, что позволяет управлять машиной во время дрифта буквально парой пальцев.
В заключение топ-менеджер продемонстрировал, где и как автомобиль испытывается в тяжёлых условиях движения — речь про специальные участки полигона с искусственными неровностями. На них проверяются плавность хода и поведение подвески с кузовом.
Дата премьеры электроседана пока не названа, однако её можно ожидать в ближайшие месяцы. В свежем пресс-релизе баварская марка ещё раз подтвердила, что i4 получит 530-сильную двухмоторную силовую установку, с которой сможет разгоняться до «сотни» за четыре секунды. Запас хода электрокара по циклу WLTP составит до 600 километров.
Известно также, что у новинки будет несколько версий, включая задне- и полноприводные с различной отдачей. Впоследствии возможно и появление
M-версии.