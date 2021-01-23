600 километров хода и дрифт «на пальцах»: BMW вывела электрокар i4 на заключительные тесты

Ферруфино назвал управление i4 «лазерно-острым» и пояснил, что на это влияют три фактора: усилитель руля, степень демпфиро­вания и возвраща­ющее усилие. Он отметил также линей­ность откликов и лёгкость руля, что позволяет управлять машиной во время дрифта буквально парой пальцев.

В заключение топ-менеджер продемон­стрировал, где и как автомобиль испытыва­ется в тяжёлых условиях движения — речь про специаль­ные участки полигона с искус­ственными неров­ностями. На них проверя­ются плавность хода и поведение подвески с кузовом.

Дата премьеры электроседана пока не названа, однако её можно ожидать в ближайшие месяцы. В свежем пресс-релизе баварская марка ещё раз подтвер­дила, что i4 получит 530-сильную двух­моторную силовую установку, с которой сможет разгоняться до «сотни» за четыре секунды. Запас хода электрокара по циклу WLTP составит до 600 километров.