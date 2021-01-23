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600 километров хода и дрифт «на пальцах»: BMW вывела электрокар i4 на заключительные тесты

Новости

Михаил Кондратьев

Компания BMW опубликовала снимки предсерийного электрокара i4 и подготовила ролик о заключитель­ных испытаниях новинки. В нём глава проекта Дэвид Ферруфино поделился личными впечат­лениями от модели и продемон­стрировал, как она ведёт себя в дрифте.

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  • Ферруфино назвал управление i4 «лазерно-острым» и пояснил, что на это влияют три фактора: усилитель руля, степень демпфиро­вания и возвраща­ющее усилие. Он отметил также линей­ность откликов и лёгкость руля, что позволяет управлять машиной во время дрифта буквально парой пальцев.

  • В заключение топ-менеджер продемон­стрировал, где и как автомобиль испытыва­ется в тяжёлых условиях движения — речь про специаль­ные участки полигона с искус­ственными неров­ностями. На них проверя­ются плавность хода и поведение подвески с кузовом.

  • Дата премьеры электроседана пока не названа, однако её можно ожидать в ближайшие месяцы. В свежем пресс-релизе баварская марка ещё раз подтвер­дила, что i4 получит 530-сильную двух­моторную силовую установку, с которой сможет разгоняться до «сотни» за четыре секунды. Запас хода электрокара по циклу WLTP составит до 600 километров.

  • Известно также, что у новинки будет несколько версий, включая задне- и полно­приводные с различной отдачей. Впослед­ствии возможно и появление M-версии.

Как думаете, i4 окажется чем-то выдающимся?

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