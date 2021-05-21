Появилось первое изображение заряженного электрокара от BMW M
Дмитрий Елизаров
Компания BMW уже намекала на возможность скорого выхода горячей версии электролифтбека i4, а сейчас появилось и первое его изображение. Во всяком случае, так считает портал BMW Blog, опубликовавший фотографию. Самая мощная и быстрая BMW i4 отличается более агрессивной внешностью, а «саундтрек» для её мотора написал знаменитый кинокомпозитор Ханс Циммер.
Горячую новинку назовут BMW i4 M50. Отличиями её экстерьера станут традиционные для
М-моделейболее агрессивные аэродинамические элементы с развитыми воздухозаборниками, новые зеркала, «жабры» на передних крыльях и задний диффузор. Кроме того, для М-электрокара разработаны особые колёсные диски.
Ожидается, что такой лифтбек получит самую мощную силовую установку из ранее анонсированных. Она развивает 530 л.с. и разгоняет BMW i4 до
100 км/чпримерно за 4 секунды. Тем самым электромобиль окажется сопоставим по динамике с бензиновой BMW M4.
Ранее сообщалось, что для такой i4 разработан собственный уникальный «саундтрек» — в его создании принял участие оскароносный композитор Ханс Циммер. В BMW посчитали, что хотя тишина электромобиля и обеспечивает беспрецедентный комфорт, звук силового агрегата является неотъемлемой частью водительских эмоций.
У i4 будут и менее мощные версии с индексами eDrive35 и eDrive40 — одна из них сможет проезжать без подзарядки до 590 километров. Предположительно, они будут комплектоваться только одним мотором, тогда как i4 M50 получит полный привод.
Полностью рассекретить электрический спорткар концерн планирует 1 июня. Ранее стало известно, что в продаже пятидверная новинка на батарейках появится до конца нынешнего года по цене от 50 тысяч долларов (3,68 миллиона рублей).