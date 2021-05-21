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Появилось первое изображение заряженного электрокара от BMW M

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW уже намекала на возможность скорого выхода горячей версии электро­лифтбека i4, а сейчас появилось и первое его изображение. Во всяком случае, так считает портал BMW Blog, опублико­вавший фото­графию. Самая мощная и быстрая BMW i4 отличается более агрес­сивной внешностью, а «саундтрек» для её мотора написал знаменитый кино­композитор Ханс Циммер.

  • Горячую новинку назовут BMW i4 M50. Отличиями её экстерьера станут традици­онные для М-моделей более агрессивные аэро­динами­ческие элементы с развитыми воздухо­заборниками, новые зеркала, «жабры» на передних крыльях и задний диффузор. Кроме того, для М-электро­кара разработаны особые колёсные диски.

  • Ожидается, что такой лифтбек получит самую мощную силовую установку из ранее анонсиро­ванных. Она развивает 530 л.с. и разгоняет BMW i4 до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Тем самым электро­мобиль окажется сопоставим по динамике с бензиновой BMW M4.

  • Ранее сообщалось, что для такой i4 разработан собственный уникальный «саундтрек» — в его создании принял участие оскаро­носный композитор Ханс Циммер. В BMW посчитали, что хотя тишина электро­мобиля и обеспечивает беспре­цедентный комфорт, звук силового агрегата является неотъемлемой частью водитель­ских эмоций.

  • У i4 будут и менее мощные версии с индексами eDrive35 и eDrive40 — одна из них сможет проезжать без подзарядки до 590 километров. Предполо­жительно, они будут комплекто­ваться только одним мотором, тогда как i4 M50 получит полный привод.

  • Полностью рассекретить электрический спорткар концерн планирует 1 июня. Ранее стало известно, что в продаже пятидверная новинка на батарейках появится до конца нынешнего года по цене от 50 тысяч долларов (3,68 миллиона рублей).

Электрический спорткар BMW — это ж надо, а?

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