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Интерьер серийного электрокара BMW i4: первые фото

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Дмитрий Елизаров

В Сети появились изображения салона электро­мобиля BMW i4. Фото­графии публикует инстаграм-аккаунт wilcoblok, утверждая, что они имеют офици­альное происхож­дение. Запечат­лённый на них интерьер выглядит гораздо более традици­онным для марки, чем салон представ­ленного весной прошлого года BMW i4 Concept.

  • В целом архитектура салона серийного электрокара напоминает интерьеры серийных же BMW 3 и 4 серий. Однако на фото­графиях хорошо заметно как минимум одно серьёзное отличие — внушитель­ного размера монитор, объединяющий в себе экраны панели приборов и медиасистемы.

  • Издание Auto.Cz утверждает, что вместе с новым экраном BMW i4 получит и новую версию фирменной операци­онной системы iDrive восьмой генерации — это заметно, к примеру, по нескольким открытым окнам приложений на медиа­мониторе.

  • В отличие от концепта, серийный i4 получит больше физических кнопок и традици­онные селекторы режимов движения и управ­ления мульти­медиа на развитом централь­ном тоннеле. Особыми признаками оформления салона электрокара станут разве что синие глянцевые акценты в отделке. Издание предполагает, что консервативное оформление интерьера высоко­техно­логичной модели призвано облегчить аудитории марки «переезд» с автомобилей с ДВС на электрокары.

  • Рассекречивать серийный электромобиль BMW начала в марте нынешнего года, опубликовав первые фото экстерьера. Ожидается, что самая дальнобойная версия i4 сможет проезжать без подзарядки до 590 километров, а самая мощная (её разрабатывают в М-подраз­делении) получит 530-сильную установку и сможет набирать 100 км/ч за 4 секунды.

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