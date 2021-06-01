Интерьер серийного электрокара BMW i4: первые фото
Дмитрий Елизаров
В Сети появились изображения салона электромобиля BMW i4. Фотографии публикует инстаграм-аккаунт wilcoblok, утверждая, что они имеют официальное происхождение. Запечатлённый на них интерьер выглядит гораздо более традиционным для марки, чем салон представленного весной прошлого года BMW i4 Concept.
В целом архитектура салона серийного электрокара напоминает интерьеры серийных же BMW 3 и 4 серий. Однако на фотографиях хорошо заметно как минимум одно серьёзное отличие — внушительного размера монитор, объединяющий в себе экраны панели приборов и медиасистемы.
Издание Auto.Cz утверждает, что вместе с новым экраном BMW i4 получит и новую версию фирменной операционной системы iDrive восьмой генерации — это заметно, к примеру, по нескольким открытым окнам приложений на медиамониторе.
В отличие от концепта, серийный i4 получит больше физических кнопок и традиционные селекторы режимов движения и управления мультимедиа на развитом центральном тоннеле. Особыми признаками оформления салона электрокара станут разве что синие глянцевые акценты в отделке. Издание предполагает, что консервативное оформление интерьера высокотехнологичной модели призвано облегчить аудитории марки «переезд» с автомобилей с ДВС на электрокары.
Рассекречивать серийный электромобиль BMW начала в марте нынешнего года, опубликовав первые фото экстерьера. Ожидается, что самая дальнобойная версия i4 сможет проезжать без подзарядки до 590 километров, а самая мощная (её разрабатывают в
М-подразделении) получит 530-сильную установку и сможет набирать 100 км/чза 4 секунды.
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