Интерьер серийного электрокара BMW i4: первые фото

В целом архитектура салона серийного электрокара напоминает интерьеры серийных же BMW 3 и 4 серий. Однако на фото­графиях хорошо заметно как минимум одно серьёзное отличие — внушитель­ного размера монитор, объединяющий в себе экраны панели приборов и медиасистемы.

Издание Auto.Cz утверждает, что вместе с новым экраном BMW i4 получит и новую версию фирменной операци­онной системы iDrive восьмой генерации — это заметно, к примеру, по нескольким открытым окнам приложений на медиа­мониторе.

В отличие от концепта, серийный i4 получит больше физических кнопок и традици­онные селекторы режимов движения и управ­ления мульти­медиа на развитом централь­ном тоннеле. Особыми признаками оформления салона электрокара станут разве что синие глянцевые акценты в отделке. Издание предполагает, что консервативное оформление интерьера высоко­техно­логичной модели призвано облегчить аудитории марки «переезд» с автомобилей с ДВС на электрокары.