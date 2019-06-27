BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания из-за России

В BMW намерены отказаться от 1,5-литрового трёхцилиндрового дизельного двигателя, который устанавливают на младшие модели BMW и MINI для стран Европы. Компания признала, что его доводка до новых экологических стандартов экономически нецелесообразна.

По той же причине не получит обновление и могучий трёхлитровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 л.с., который стоит под капотом на моделях M550d, 750d, X5 M50d и X7 M50d. Новые дизельные моторы, находящиеся в разработке, будут иметь максимум три турбины.

Дни бензинового 6,6-литрового V12 также сочтены. В пересчёте на каждый выпущенный экземпляр этого двигателя компания BMW ежегодно тратит несколько тысяч евро на его доводку под жёсткие эконормы Европы и Китая. Учитывая уровень продаж этого двигателя, не превышающий 5000 экземпляров в год (для моделей Rolls-Royce и BMW M760i ), это «не может продолжаться бесконечно».

Однако в компании планируют максимально продлить жизнь бензиновому V8 — например, за счёт добавления электромоторов.