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BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания из-за России

Новости

Николай Андреев

Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих заявил, что Россия, Ближний и Средний Восток, а также малозаселённые районы Китая, лишённые инфраструктуры для электромобилей, продлят жизнь двигателям внутреннего сгорания ещё на долгие годы. О будущем бензиновых и дизельных моторов BMW он рассказал изданию Automotive News Europe.

BMW X7 M50d

  • В BMW намерены отказаться от 1,5-литрового трёхцилиндрового дизельного двигателя, который устанавливают на младшие модели BMW и MINI для стран Европы. Компания признала, что его доводка до новых экологических стандартов экономически нецелесообразна.

  • По той же причине не получит обновление и могучий трёхлитровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 л.с., который стоит под капотом на моделях M550d, 750d, X5 M50d и X7 M50d. Новые дизельные моторы, находящиеся в разработке, будут иметь максимум три турбины.

  • Дни бензинового 6,6-литрового V12 также сочтены. В пересчёте на каждый выпущенный экземпляр этого двигателя компания BMW ежегодно тратит несколько тысяч евро на его доводку под жёсткие эконормы Европы и Китая. Учитывая уровень продаж этого двигателя, не превышающий 5000 экземпляров в год (для моделей Rolls-Royce и BMW M760i ), это «не может продолжаться бесконечно».

  • Однако в компании планируют максимально продлить жизнь бензиновому V8 — например, за счёт добавления электромоторов. 

  • Всего же, по словам Клауса Фрёлиха, дизельные двигатели проживут ещё как минимум 20 лет, а бензиновые моторы продержатся на конвейере не меньше 30 лет.

Рады, что традиционные ДВС проживут так долго?

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