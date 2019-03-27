Пожарные утопили купе BMW i8, чтобы потушить

Ещё в 2014 году BMW проводила отзывную кампанию по модели i8: неправильный крепеж топливного бака мог спровоцировать утечку топлива и, как следствие, возгорание. Связан ли этот дефект с инцидентом в Бреде, неизвестно.

С проблемой самовозгорающихся батарей столкнулись, например, в компании Rimac, сделавшей электрический суперкар Concept One. Во время съёмок шоу The Grand Tour ведущий Ричард Хаммонд попал в серьёзную аварию на этом автомобиле. От удара он загорелся, его вроде бы потушили. Прошло несколько суток, суперкар перевезли из Швейцарии в Хорватию, поставили в ангар, и он снова загорелся. Возгорания продолжались ещё пять дней.