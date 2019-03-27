Пожарные утопили купе BMW i8, чтобы потушить
Андрей Шульдешов
В голландском городе Бреде в одном из автосалонов загорелся BMW i8. Причины возгорания не называются, но потушить автомобиль оказалось не так-то просто: блок батарей гибридной силовой установки стал настоящей головной болью для пожарных. Из-за химических реакций, протекающих в литий-ионных батареях, их очень сложно потушить: даже если огонь уже побеждён, возгорание через некоторое время может возобновиться. Поэтому i8 решили утопить.
Прибывшая на место пожарная бригада выкатила горящий автомобиль из салона, подняла краном и погрузила в контейнер, наполненный водой. После того, как автомобиль вытащили, воду из контейнера пришлось утилизировать как химические отходы, потому что в ней содержались повышенные концентрации кислот из батарей, пишет местное издание. Об инциденте рассказал пожарный департамент города на странице в Facebook.
Ещё в 2014 году BMW проводила отзывную кампанию по модели i8: неправильный крепеж топливного бака мог спровоцировать утечку топлива и, как следствие, возгорание. Связан ли этот дефект с инцидентом в Бреде, неизвестно.
Спорткар BMW i8 оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым трёхцилиндровым турбомотором мощностью 231 л.с. и двумя электродвигателями. Мощность – 362 л.с., разгон до сотни занимает 4,4 секунды. В России купе стоит 9 810 000 рублей.
С проблемой самовозгорающихся батарей столкнулись, например, в компании Rimac, сделавшей электрический суперкар Concept One. Во время съёмок шоу The Grand Tour ведущий Ричард Хаммонд попал в серьёзную аварию на этом автомобиле. От удара он загорелся, его вроде бы потушили. Прошло несколько суток, суперкар перевезли из Швейцарии в Хорватию, поставили в ангар, и он снова загорелся. Возгорания продолжались ещё пять дней.