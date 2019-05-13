Родстер BMW i8 превратили в машину безопасности, отрезав лобовое стекло
Николай Андреев
Компания BMW — официальный партнёр чемпионата «Формула E» — перед стартом этапа в Монако представила новый автомобиль безопасности. Это гибридный родстер i8, превращённый в спидстер.
Родстеру BMW i8 радикально укоротили лобовое стекло, поставили массивный передний сплиттер, большое заднее антикрыло и каркас безопасности со спецсигналами.
После доработок центр масс автомобиля безопасности опустился ещё на 15 миллиметров по сравнению с серийной машиной. Дополнительно BMW i8 укомплектовали карбон-керамическими тормозами из М-пакета. В компании утверждают, что новинка стала первым в мире сейфти-каром с открытым кузовом.
Гибридная силовая установка осталась без изменений — это «турботройка» 1.5 с электромотором суммарной мощностью 374 л.с. (570 Н·м). До 100 км/ч родстер разгоняется за 4,6 секунды, а макимальная скорость составляет 250 км/ч. В России открытый i8 стоит минимум 11 490 000 рублей.