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Родстер BMW i8 превратили в машину безопасности, отрезав лобовое стекло

Новости

Николай Андреев

Компания BMW — официальный партнёр чемпионата «Формула E» — перед стартом этапа в Монако представила новый автомобиль безопасности. Это гибридный родстер i8, превращённый в спидстер.

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  • Родстеру BMW i8 радикально укоротили лобовое стекло, поставили массивный передний сплиттер, большое заднее антикрыло и каркас безопасности со спецсигналами.

  • После доработок центр масс автомобиля безопасности опустился ещё на 15 миллиметров по сравнению с серийной машиной. Дополнительно BMW i8 укомплектовали карбон-керамическими тормозами из М-пакета. В компании утверждают, что новинка стала первым в мире сейфти-каром с открытым кузовом.

Гибридная силовая установка осталась без изменений — это «турботройка» 1.5 с электромотором суммарной мощностью 374 л.с. (570 Н·м). До 100 км/ч родстер разгоняется за 4,6 секунды, а макимальная скорость составляет 250 км/ч. В России открытый i8 стоит минимум 11 490 000 рублей.

Может быть, BMW стоит выпустить такую машину в серии?

BMW i8 на Авто.ру

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