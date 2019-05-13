Родстер BMW i8 превратили в машину безопасности, отрезав лобовое стекло

После доработок центр масс автомобиля безопасности опустился ещё на 15 миллиметров по сравнению с серийной машиной. Дополнительно BMW i8 укомплектовали карбон-керамическими тормозами из М-пакета. В компании утверждают, что новинка стала первым в мире сейфти-каром с открытым кузовом.