Электрический BMW i4 сфотографировали за два года до премьеры

Внешность лифтбэка i4, в отличие от уже выпускаемых моделей серии i – хэтчбека i3 и купе i8, – выполнена в стиле традиционных BMW, и напоминает пятидверный лифтбэк 4 серии Gran Coupe. Электрическая новинка получит оcобые ручки дверей и свой узор решётки радиатора.

BMW i4 построят на платформе CLAR, на которой базируются почти все современные модели марки – от «трёшки» до «семёрки». Электролифтбек предложат в заднеприводной и в полноприводной версиях. В первом случае у машин электромотор установят под капотом, а полноприводные i4 оснастят двумя двигателями – по одному на каждой оси.

Несмотря на использование существующей платформы, премьера i4 пройдёт только в 2021 году. За оставшееся время разработчики постараются довести запас хода электромобиля до 700 километров.