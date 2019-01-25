В сеть попал график всех премьер Audi на 2019 год

Электрический BMW i4 сфотографировали за два года до премьеры

Новости

Фотошпионам впервые удалось сфотографировать новый электромобиль BMW – i4. Снимки машины, стоящей на автовозе, опубликовало издание Carscoops.

1/4

Внешность лифтбэка i4, в отличие от уже выпускаемых моделей серии i – хэтчбека i3 и купе i8, – выполнена в стиле традиционных BMW, и напоминает пятидверный лифтбэк 4 серии Gran Coupe. Электрическая новинка получит оcобые ручки дверей и свой узор решётки радиатора.

BMW i4 построят на платформе CLAR, на которой базируются почти все современные модели марки – от «трёшки» до «семёрки». Электролифтбек предложат в заднеприводной и в полноприводной версиях. В первом случае у машин электромотор установят под капотом, а полноприводные i4 оснастят двумя двигателями – по одному на каждой оси.

Несмотря на использование существующей платформы, премьера i4 пройдёт только в 2021 году. За оставшееся время разработчики постараются довести запас хода электромобиля до 700 километров.

  • Согласно плану развития BMW, который был оглашен в декабре 2017 года, до 2025 года баварцы намерены выпустить 25 новых моделей, 12 из которых станут полностью электрическими.

Как вам традиционная внешность i4?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение