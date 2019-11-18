BMW раскрыла характеристики электрического седана i4

BMW i4 получит полный привод, реализованный при помощи двух электро­моторов (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность — 530 лошадиных сил. Время разгона до «сотни» займёт около четырёх секунд, а максимальная скорость превысит 200 км/ч.

Тяговый аккумулятор весом 550 килограммов и ёмкостью 80 кВт·ч обеспечит запас хода в 600 километров. При использовании станции мощностью 150 кВт на зарядку до 80 процентов должно уходить 35 минут. При этом для увеличения запаса на 100 кило­метров хватит и шести минут.