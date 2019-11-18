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BMW раскрыла характеристики электрического седана i4

Новости

Николай Андреев

Спустя почти год после публикации первых шпионских снимков седана i4 компания BMW показала официальные фотографии закамуфлированного, предсерийного прототипа, который проходит испытания на полигоне в шведском Арьеплуге. Вместе с этим немцы рассказали о характеристиках новинки.

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  • BMW i4 получит полный привод, реализованный при помощи двух электро­моторов (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность — 530 лошадиных сил. Время разгона до «сотни» займёт около четырёх секунд, а максимальная скорость превысит 200 км/ч.

  • Тяговый аккумулятор весом 550 килограммов и ёмкостью 80 кВт·ч обеспечит запас хода в 600 километров. При использовании станции мощностью 150 кВт на зарядку до 80 процентов должно уходить 35 минут. При этом для увеличения запаса на 100 кило­метров хватит и шести минут.

  • Каждый электрический мотор i4 собран единым узлом с трансмиссией и электроникой. Эти узлы, в свою очередь, являются частью силовой структуры кузова.

Серийное производство BMW i4 начнётся в 2021 году. Электрическую модель будут собирать на главном заводе компании в Мюнхене, где производятся BMW 3 и 4 серий.

BMW i4 — настоящий убийца Теслы?

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