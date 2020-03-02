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Конкурент Tesla Model 3 от BMW: первое изображение

Новости

Николай Андреев

Компания BMW опубликовала фотографию предсерийного прототипа модели i4. Онлайн-премьера электрокара состоится 3 марта. Изначально планировалось, что новинку покажут на отменённом автосалоне в Женеве.

  • Внешность седана выполнена в стиле концептуального купе BMW Concept 4. Четырёхдверка оснащена камерами вместо боковых зеркал, выдвижными дверными ручками и колёсными дисками, которые благодаря особой форме снижают коэффициент сопротивления воздуха, что увеличивает дальность хода.

  • Ранее в BMW рассказали, что i4 получит по электромотору на каждую ось совокупной мощностью 530 л.с. и аккумулятор ёмкостью 80 кВт·ч. Время разгона до «сотни» займёт около четырёх секунд, максимальная скорость превысит 200 км/ч, а запас хода новинки составит 600 километров.

  • Серийное производство BMW i4 начнётся в 2021 году. Электрический седан встанет на конвейер главного завода компании в Мюнхене, где также выпускаются BMW 3 и 4 серий.

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