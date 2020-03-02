Конкурент Tesla Model 3 от BMW: первое изображение

Внешность седана выполнена в стиле концептуального купе BMW Concept 4. Четырёхдверка оснащена камерами вместо боковых зеркал, выдвижными дверными ручками и колёсными дисками, которые благодаря особой форме снижают коэффициент сопротивления воздуха, что увеличивает дальность хода.

Ранее в BMW рассказали, что i4 получит по электромотору на каждую ось совокупной мощностью 530 л.с. и аккумулятор ёмкостью 80 кВт·ч. Время разгона до «сотни» займёт около четырёх секунд, максимальная скорость превысит 200 км/ч, а запас хода новинки составит 600 километров.