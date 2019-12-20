BMW i3 превратили в мобильный офис со столом и лампой
Николай Андреев
Компания BMW создала необычную модификацию электрического хэтчбека i3 под названием Urban Suit. Он показывает, насколько сильно можно изменить интерьер модели.
Вместо заднего дивана у BMW i3 Urban Suit появилось кресло, а сиденье переднего пассажира заменили подставкой для ног. Слева у единственного пассажира есть небольшой деревянный стол в комплекте с лампой, дизайн которого должен создавать ощущение домашней гостиной.
Также в электромобиль добавлены подстаканники с обогревом и охлаждением напитков, вешалка для одежды, большой монитор мультимедийной системы, вмонтированный в потолок, и аудиосистема, выстроенная вокруг пассажира. Отмечается, что в отделке электромобиля используются только экологически чистые материалы.
Новая модификация основана на базе серийного BMW i3s. Хэтчбек оснащён электродвигателем мощностью 184 л.с. (270 Н·м) и тяговой батареей ёмкостью 42,2 кВт·ч. Запас хода составляет 285 километров.
BMW i3 Urban Suit представят на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в начале января 2020 года. Он создан в единственном экземпляре, и запуска в серию пока не планируется.