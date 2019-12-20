BMW i3 превратили в мобильный офис со столом и лампой

Вместо заднего дивана у BMW i3 Urban Suit появилось кресло, а сиденье переднего пассажира заменили подставкой для ног. Слева у единственного пассажира есть небольшой деревянный стол в комплекте с лампой, дизайн которого должен создавать ощущение домашней гостиной.

Также в электромобиль добавлены подстаканники с обогревом и охлаждением напитков, вешалка для одежды, большой монитор мультимедийной системы, вмонтированный в потолок, и аудиосистема, выстроенная вокруг пассажира. Отмечается, что в отделке электромобиля используются только экологически чистые материалы.