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BMW i3 превратили в мобильный офис со столом и лампой

Новости

Николай Андреев

Компания BMW создала необычную модификацию электрического хэтчбека i3 под названием Urban Suit. Он показывает, насколько сильно можно изменить интерьер модели.

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  • Вместо заднего дивана у BMW i3 Urban Suit появилось кресло, а сиденье переднего пассажира заменили подставкой для ног. Слева у единственного пассажира есть небольшой деревянный стол в комплекте с лампой, дизайн которого должен создавать ощущение домашней гостиной.

  • Также в электромобиль добавлены подстаканники с обогревом и охлаждением напитков, вешалка для одежды, большой монитор мультимедийной системы, вмонтированный в потолок, и аудиосистема, выстроенная вокруг пассажира. Отмечается, что в отделке электромобиля используются только экологически чистые материалы.

  • Новая модификация основана на базе серийного BMW i3s. Хэтчбек оснащён электродвигателем мощностью 184 л.с. (270 Н·м) и тяговой батареей ёмкостью 42,2 кВт·ч. Запас хода составляет 285 километров.

BMW i3 Urban Suit представят на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в начале января 2020 года. Он создан в единственном экземпляре, и запуска в серию пока не планируется.

Надо запускать BMW i3 Urban Suit в серию?

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