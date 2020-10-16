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BMW отзывает гибриды по всему миру — они могут загореться вслед за Ford

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW объявила отзыв сразу 9 своих моделей и одной модели марки Mini, оснащённых гибридными силовыми установками. Некоторые неполадки во время произ­водства их аккуму­ляторов могут привести к короткому замыканию. Компания Ford уже зареги­стриро­вала четыре случая возгорания по той же причине.

  • Общее число отзываемых автомо­билей составляет 26 700, причём некоторые ещё не переданы покупателям. В списке моделей — подзаряжа­емые гибриды BMW X1, X2, X3 и X5, седаны серий 3, 5 и 7, компактвэн 2-й серии Active Tourer, спорткар BMW i8 и кроссовер MINI Countryman. Выпущены потенциально неисправные машины в период с 20 января по 18 сентября 2020 года.

  • Утверждается, что проблема связана не с конвейером BMW, а со сборочной линией поставщика аккуму­ляторов. В процессе сборки внутрь батарей могли попасть посторонние загряз­нения, способные привести к короткому замыканию и, как след­ствие, воспламе­нению при условии полной зарядки.

  • Как уточняет издание Autoexpress, в схожей ситуации оказалась компания Ford. На гибридной версии кроссовера Kuga используются батареи того же поставщика, и после четырёх случаев возгорания был объявлен аналогичный отзыв.

  • Несколько дней назад сервисную кампанию открыла фирма Hyundai: электрические кроссоверы Kona вспыхи­вали уже более десятка раз. Основная версия причин возгорания также подразуме­вает неисправ­ность аккумуляторов.

Пересели бы с ДВС на гибрид?

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