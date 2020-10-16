BMW отзывает гибриды по всему миру — они могут загореться вслед за Ford
Дмитрий Елизаров
Компания BMW объявила отзыв сразу 9 своих моделей и одной модели марки Mini, оснащённых гибридными силовыми установками. Некоторые неполадки во время производства их аккумуляторов могут привести к короткому замыканию. Компания Ford уже зарегистрировала четыре случая возгорания по той же причине.
Общее число отзываемых автомобилей составляет 26 700, причём некоторые ещё не переданы покупателям. В списке моделей — подзаряжаемые гибриды BMW X1, X2, X3 и X5, седаны серий 3, 5 и 7, компактвэн
2-йсерии Active Tourer, спорткар BMW i8 и кроссовер MINI Countryman. Выпущены потенциально неисправные машины в период с 20 января по 18 сентября 2020 года.
Утверждается, что проблема связана не с конвейером BMW, а со сборочной линией поставщика аккумуляторов. В процессе сборки внутрь батарей могли попасть посторонние загрязнения, способные привести к короткому замыканию и, как следствие, воспламенению при условии полной зарядки.
Как уточняет издание Autoexpress, в схожей ситуации оказалась компания Ford. На гибридной версии кроссовера Kuga используются батареи того же поставщика, и после четырёх случаев возгорания был объявлен аналогичный отзыв.
Несколько дней назад сервисную кампанию открыла фирма Hyundai: электрические кроссоверы Kona вспыхивали уже более десятка раз. Основная версия причин возгорания также подразумевает неисправность аккумуляторов.