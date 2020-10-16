BMW отзывает гибриды по всему миру — они могут загореться вслед за Ford

Общее число отзываемых автомо­билей составляет 26 700, причём некоторые ещё не переданы покупателям. В списке моделей — подзаряжа­емые гибриды BMW X1, X2, X3 и X5, седаны серий 3, 5 и 7, компактвэн 2-й серии Active Tourer, спорткар BMW i8 и кроссовер MINI Countryman. Выпущены потенциально неисправные машины в период с 20 января по 18 сентября 2020 года.

Утверждается, что проблема связана не с конвейером BMW, а со сборочной линией поставщика аккуму­ляторов. В процессе сборки внутрь батарей могли попасть посторонние загряз­нения, способные привести к короткому замыканию и, как след­ствие, воспламе­нению при условии полной зарядки.

Как уточняет издание Autoexpress, в схожей ситуации оказалась компания Ford. На гибридной версии кроссовера Kuga используются батареи того же поставщика, и после четырёх случаев возгорания был объявлен аналогичный отзыв.