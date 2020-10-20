Не прошло и месяца: BMW M4 лишат гигантских «ноздрей»

Ателье опубликовало видеоролик, в котором наглядно продемон­стрировало отличия между заводским оформ­лением передней части спорткара и собственным видением стилистики BMW M4.

Судя по дизайнерским эскизам, стилисты Prior Design намерены сохранить только ту часть радиаторной решётки, которая находится на уровне фар, и придать ей более плавные формы. При этом некоторые варианты напоминают оформ­ление решётки, которое сама BMW предлагает для отдельных серийных моделей (например, купе 8 серии или «гражданский» седан 3 серии).

Вариантов дизайна переднего бампера тоже рассматри­вается сразу несколько, но все они отличаются более агрес­сивными линиями и увели­ченными воздухо­заборниками. Кроме того, в планах Prior Design значится и выпуск полно­масштабного аэро­динами­че­ского обвеса, в который войдут ещё и альтер­нативные крылья с расширен­ными колёсными арками.