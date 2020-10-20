Стали известны цены обновлённого внедорожника Infiniti QX80 в России

Не прошло и месяца: BMW M4 лишат гигантских «ноздрей»

Новости

Дмитрий Елизаров

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design работает над исправ­лением самого спорного, с точки зрения некоторых поклонников, дизайнер­ского элемента новейшего купе BMW M4 — огромной радиаторной решётки. Также тюнеры готовят комплексный аэродинами­ческий обвес.

  • Ателье опубликовало видеоролик, в котором наглядно продемон­стрировало отличия между заводским оформ­лением передней части спорткара и собственным видением стилистики BMW M4.

  • Судя по дизайнерским эскизам, стилисты Prior Design намерены сохранить только ту часть радиаторной решётки, которая находится на уровне фар, и придать ей более плавные формы. При этом некоторые варианты напоминают оформ­ление решётки, которое сама BMW предлагает для отдельных серийных моделей (например, купе 8 серии или «гражданский» седан 3 серии).

  • Вариантов дизайна переднего бампера тоже рассматри­вается сразу несколько, но все они отличаются более агрес­сивными линиями и увели­ченными воздухо­заборниками. Кроме того, в планах Prior Design значится и выпуск полно­масштабного аэро­динами­че­ского обвеса, в который войдут ещё и альтер­нативные крылья с расширен­ными колёсными арками.

  • BMW представила седан M3 и купе M4 нового поко­ления 23 сентября. Обе модели получили трёх­литровую рядную «шестёрку» в 480- и 510-сильном вариантах, выбор между «механикой» и восьми­ступен­чатым «автоматом», а также версии с задним и полным приводом. Цена купе BMW M4 в России стартует с отметки в 6 900 000 рублей.

Ну как, стало лучше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение