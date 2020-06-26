Единица с хвостиком: подробный тест BMW 218i Gran Coupe
Валерий Арутин
Более-менее строгая иерархия баварских машин в последнее время и так затрещала, а на моделях второй серии сломалась окончательно. Судите сами. Есть BMW 218i Coupe — каноническое
- Интерьер
- Комфорт
- Управляемость
- Слабый мотор
- Тесный салон
- Пакетное оснащение
Впрочем, в глобальном смысле он был не первым. На несколько лет раньше появился другой четырёхдверный и переднеприводный BMW — с внутренним индексом F52. Однако его баварцы почему-то относят к первой серии. Не слышали о таком? Неудивительно. Он производится в Китае и мало известен за пределами Поднебесной.
А вот наш Gran Coupe с индексом F44 — модель немецкой сборки, и даже внешне с китайским F52 тут мало общего. Тот — настоящий седан с довольно консервативной внешностью и совсем другим интерьером. Новичок же, по сегодняшней моде, прикидывается спортсменом. У Gran Coupe безрамочные двери, более покатая крыша и гипертрофированно раздутые «ноздри». Куда ж без них.
Но главное, если F52 продаётся только в Китае и Мексике, то F44 — модель глобальная. И свежая. Её мировая премьера состоялась осенью
Интерьер
Если в целом Gran Coupe тянет на революцию баварского масштаба, то его салон — оплот традиций. Которые гласят, что внутри «младшие» модели должны следовать духу и букве более дорогих BMW. В случае с Gran Coupe интерьер и вовсе можно описать одной фразой: «всё, как у “трёшки”, только немного компактнее».
С автомобилями поколения G20 новинку роднят не только многие детали, но и общая архитектура передней панели, дверей, центрального тоннеля. На то, что Gran Coupe — машина попроще и подешевле, намекает только более скромная отделка. И она никак не влияет на удобство посадки и эргономику — самые, пожалуй, главные и традиционные ценности BMW, бережно хранимые в баварских автомобилях любого формата и цены. Так же бережно, как, до недавнего времени, классическая компоновка.
Практичность
От седанов никто не требует суперпрактичности. Тем более от тех, которые подаются в обёртке «четырёхдверных купе». Однако, по официальной версии, перевод младших моделей на передний привод в BMW был задуман и ради более просторного салона тоже. В релизах мелькает даже цифра в 33 миллиметра, которые добавили коленям сидящих сзади. Только относительно чего? Наверное, в сравнении с заднеприводным «просто» Coupe пассажиры и правда почувствуют себя свободнее. Но если смотреть на завсегдатаев гольф-класса, компоновщикам BMW ещё есть над чем поработать. Например, Skoda Octavia после Gran Coupe покажется просто лимузином. А ведь колёсная база у неё всего на 1 (!) сантиметр больше.
Зато багажник у Gran Coupe получился не таким уж маленьким. До
Техника и надёжность
Технически 218i Gran Coupe — это просто первая серия BMW, только с «хвостиком» багажника. Как и новая «единичка», которую в Россию решили не привозить, этот автомобиль построен на платформе UKL. Её баварцы разработали совместно с англичанами и сначала подкатили под все новые Mini, а потом с небольшими изменениями растянули до формата кроссовера BMW X1 и минивэна Gran Tourer. И вот теперь есть седан.
Силовой агрегат на UKL-автомобилях установлен поперечно — поэтому все версии, вплоть до самых мощных, с литерой M, обходятся четырьмя цилиндрами. Более крупный мотор просто не влезет под капот. «Заряженная» модификация, кстати, у новинки тоже есть — непроизносимый BMW M235i xDrive Gran Coupe оснащён 306-сильной «турбочетвёркой», восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
А вот у BMW 218i Gran Coupe цилиндров всего... три. Под капотом тестовой машины — известный по многим другим моделям BMW полуторалитровый мотор В38А15 с турбонаддувом, слегка форсированный со 136 до 140 л.с. Он входит в модульную
В Европе в дополнение к этим двум моторам также предлагается 190-сильная версия 220d, а в Америке — BMW 228i xDrive с двигателем В48, как у прошлой версии Mini JCW, мощностью 231 л.с.
Платформа UKL — это McPherson спереди и многорычажная подвеска сзади, вне зависимости от мощности двигателя и типа привода. У Gran Coupe есть три разновидности шасси: стандартное,
Через полгода после дебюта точных данных о ресурсе Gran Coupe нет и быть не может. Но можно с определённой уверенностью сказать, что вороха проблем новинка своему владельцу не преподнесёт.
Двигатель В38 за несколько лет использования на других моделях, в том числе на прошлой «единичке», показал себя молодцом. Да, агрегат с непосредственным впрыском не любит плохого бензина, и масло в нём рекомендуется менять почаще, особенно в мегаполисах, где машина много стоит в пробках. Однако в сравнении с прошлой
Владельцы автомобилей Active Tourer с таким же мотором жалуются разве что на быстро выходящие из строя опоры силового агрегата — похоже, даже балансирный вал не спасает три цилиндра от повышенных вибраций.
Смущает лишь тот факт, что дополнительные четыре лошадиные силы Gran Coupe получил не только за счёт новой прошивки. В релизе говорится о более серьёзных доработках: давление впрыска увеличено, коленвал облегчён на 1,1 килограмма, двигатель в целом — на 5 кг. Система охлаждения с новым водяным насосом «оптимизирована» для более быстрого прогрева. Как и выпускной коллектор, интегрированный в головку блока. Всё это, как вы, наверное, уже догадались, ради соответствия более строгим экотребованиям
Семиступенчатый «робот» 7DCT300 уже несколько лет производит фирма Getrag, и с ним тоже нет проблем. Он, кстати, устанавливается не только на BMW и Mini. Например, с ним же выпускается Mercedes-Benz
Езда
Положа руку на сердце, этих самых ньютон-метров седану не хватает в первую очередь. Как и отнятого ради экономии четвёртого цилиндра. С тремя поршнями Gran Coupe что твой трактор: заводится совсем не с пол-оборота и откровенно тарахтит на холостых. А если добавить газку, выхлопная труба издаёт надтреснутый и какой-то сиплый звук. К счастью, в салоне всего этого не слышно: звукоизоляция моторного отсека у второй серии премиальная, на уровне автомобилей парой классов выше.
А вот паспортных 140 сил мощности и 220 Нм тяги слишком мало, чтобы с гордостью нести «пропеллер» BMW на передке. В городе Gran Coupe воспринимается вполне динамичным автомобилем — на чемпиона районных светофоров он, конечно, не тянет, однако в целом едет бодрячком и от соседей по потоку не отстаёт. Спасибо отзывчивой педали газа (турбояма почти неощутима) и расторопному «роботу», аккуратно переключающему передачи.
Но на шоссе порой хочется самому впрячься вместо отсутствующего четвёртого цилиндра. За счёт небольшого и малоинерционного турбонагнетателя мотор выходит на максимум тяги уже к 1500
Из-за такого характера мотора на загородных скоростях BMW 218i Gran Coupe не воспринимается быстрым и обгоны даются ему с трудом. Чтобы меньше висеть на встречной полосе, приходится задействовать весь арсенал настроек — кнопкой на центральном тоннеле переводить силовой агрегат в режим Sport, а потом и джойстиком давать коробке команду «S», чтобы она спрыгнула на ступеньку вниз и забыла про седьмую передачу.
Реакции на акселератор становятся острее, обороты двигателя подскакивают вверх — благо, он всё равно работает негромко. Электроника в этот момент понимает, что нужно взять у моторчика дополнительные 10 Нм тяги — режим overboost доступен, начиная с четвёртой передачи. Однако об экономии топлива в таких настройках тоже можно забыть: даже если смешать город и шоссе пополам, расход бензина будет около
Инженеры BMW понадеялись на электронику и в том, чтобы BMW 218i Gran Coupe ехал как BMW. Ради лучшей управляемости автомобиль уже «в базе» оснащён системой Performance Control, которая на дуге подтормаживает внутренние колёса и тем самым — цитата — «улучшает точность управления». Этому же способствует и продвинутый трекшн-контроль. В отличие от других автомобилей, у Gran Coupe пробуксовку ведущих колёс контролирует непосредственно блок управления двигателем. По сравнению с решениями, когда система стабилизации существует в виде отдельного блока, такая конструкция реагирует в три раза быстрее и точнее. Впрочем, DSC тоже не расслабляется — даже когда водитель нажатием кнопки переводит её в положение Off, электроника просто переключается на режим имитации межколёсной блокировки, оперируя тормозами. Судя по всему, передние тормозные колодки владельцам придётся менять часто…
В результате всех этих усилий присущие переднеприводным автомобилям силовые подруливания и недостаточная поворачиваемость в Gran Coupe успешно побеждены — в поворотах седан практически нейтрален. Он охотно меняет направление, реагирует даже на едва заметные движения руля, стабилен на дуге. Разве что кренится — не сильно, но заметно. С устойчивостью на прямых тоже проблем нет.
В общем, среди переднеприводных автомобилей у Gran Coupe одно из лучших шасси. Но фанатам BMW нужно не это, ведь правда? Не нейтральная, а слегка избыточная — и оттого азартная поворачиваемость. Чтобы можно было, имея желание и навыки, легко пустить машину в занос и так же легко его контролировать. Однако водитель Gran Coupe лишён такого удовольствия — в пределе автомобиль лишь плавно сползает на более широкую траекторию. Примерно то же самое можно сказать о тормозах — работают исправно, замедляют машину хорошо, но классного «чувства педали», присущего прежним BMW, увы, не дают.
Зато BMW 218i Gran Coupe на стандартной подвеске оказался довольно комфортным. Да, седан жестковато встречает стыки и другие резкие неровности, что с шинами 45-процентного профиля вполне объяснимо. Но, например, асфальтовые (не резиновые) лежачие полицейские проезжает так, что иные кроссоверы позавидуют. Да и на ямах подвеска ведёт себя пристойно, не досаждая ударами и, тем более, пробоями.
Оснащение
Над выбором комплектации сегодняшнему покупателю Gran Coupe долго думать не придётся. С вероятностью 99 процентов он остановится на BMW 218i в спецверсии Online Edition. Прежде всего
Причём Online Edition совсем не «барабан». У машины есть адаптивные светодиодные фары, парктроники спереди и сзади с камерой заднего вида, контроль давления в шинах, датчики дождя и света с автоматом включения «дальнего», круиз-контроль, спортивные сиденья и руль с обогревом, двухзонный климат-контроль, Hi-Fi аудиосистема. Минус в том, что выбрать покупателю остаётся только цвет кузова и один из двух вариантов обивки, чёрный или бежевый. Оба — из нелюбимого всеми владельцами BMW «кожзама» Sensatec. Даже колёсные диски идут «по умолчанию», зато на дюйм больше базового размера.
Вопреки логике, следующая комплектация называется Базовой, хотя стоит уже от 2 450 000 рублей за версию BMW 218i. Кроме того, с ней уже за любой цвет, кроме белого, нужно доплачивать от 59 500 рублей. Однако из оснащения «базовый тариф» добавляет только противотуманки,
Бьёмся об заклад, продажи машин в такой комплектации будут нулевыми, потому что за 2 550 000 рублей уже есть версия M Sport Pro, совмещающая в себе оснащение первых двух. И, кстати, без доплаты за цвет. У этой модификации появляются и платные опции: колёса другого дизайна, сигнализация, комфортный доступ. Последний за 42 600 рублей позволяет вообще обходиться без ключа, заменив его совместимым с BMW смартфоном.
Для BMW M235i Gran Coupe доступны два уровня оснащения — но это совсем другие деньги. Базовый стоит от 3 680 000 рублей, но сильно отличается от такого же для «двести восемнадцатой». У машины будут спортивные подвеска, тормоза и рулевое управление, передние сиденья M Sport с алькантарой, спойлер на крышке багажника, а ещё аудиосистема Harman Kardon и виртуальная «приборка» Live Cockpit Professional, которую не поругал только ленивый.
Топовая модификация Gran Coupe называется M Special и стоит от 3 830 000 рублей. В ней добавляются адаптивная подвеска, электрорегулировки сидений (с памятью водительского), подогрев руля, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, комфортный доступ. А за доплату — пакет ассистентов вождения, активный круиз-контроль, панорамная крыша и кожаная обивка сидений двух цветов. С ними конечная цена автомобиля уверенно переваливает за четыре миллиона.
Конкуренты
Выводы
Суммируя и анализируя итоги этого теста, довольно просто предсказать будущее Gran Coupe в России. По крайней мере, ближайшее. Когда страна немного отойдёт от самоизоляции, пропусков, перчаток и масок, а новинка станет чаще мелькать на городских улицах, фанаты марки не преминут высказать в интернете своё негодование. Передний привод, три цилиндра, всего 150 сил — как минимум, эпитет «недоBMW» автомобилю обеспечен.
И, наверное, мы во многом готовы с согласиться с настоящими фанатами — от баварских машин всегда хочется большего, чем скромные 8,7 секунды до
Однако есть и уверенность, что много будет и тех, для кого «единичка с хвостиком» станет отличной возможностью сделать свой первый шаг в «премиум». А Gran Coupe заслуживает этого эпитета не только за авторитетную эмблему — его устройство и оснащение тоже совсем не бюджетные, но предлагаются по вполне вменяемой цене, если говорить про пакетный Online Edition.
Главное, чтобы этот «аттракцион невиданной щедрости» не оказался сезонной, карантинной или антикризисной акцией (нужное подчеркнуть). Без неё цена в 2,5 миллиона рублей — это рубеж, с которого уже официально начинается прайс на «трёшку» BMW. И она уже не просто шаг, а полноценное погружение в мир водительской радости.
Какой из четырёхдверных автомобилей предпочли бы вы?
Комплектация218i 1.5 AMT (140 л.с.)
Двигатель1.5 / 140 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовСедан Gran Coupe
Расход топлива5.4
Разгон до 100 км/ч8.7
Цена, ₽2 090 000