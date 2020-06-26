Единица с хвостиком: подробный тест BMW 218i Gran Coupe

Но главное, если F52 продаётся только в Китае и Мексике, то F44 — модель глобальная. И свежая. Её мировая премьера состоялась осенью 2019-го, а к весне новинка добралась и до нас. После того, как были прекращены продажи авто­мобилей первой серии, именно 218i Gran Coupe — самый дешёвый BMW, который можно купить в России новым. У нас на тесте машина в пакетной комплектации Online Edition за 2 090 000 рублей.

Интерьер

Если в целом Gran Coupe тянет на революцию баварского масштаба, то его салон — оплот традиций. Которые гласят, что внутри «младшие» модели должны следовать духу и букве более дорогих BMW. В случае с Gran Coupe интерьер и вовсе можно описать одной фразой: «всё, как у “трёшки”, только немного компактнее».

С автомобилями поколения G20 новинку роднят не только многие детали, но и общая архитектура передней панели, дверей, центрального тоннеля. На то, что Gran Coupe — машина попроще и подешевле, намекает только более скромная отделка. И она никак не влияет на удобство посадки и эргономику — самые, пожалуй, главные и традици­онные ценности BMW, бережно хранимые в баварских автомобилях любого формата и цены. Так же бережно, как, до недавнего времени, классическая компоновка.