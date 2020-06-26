Вторая старость: тест-драйв обновлённого Renault Kaptur

Единица с хвостиком: подробный тест BMW 218i Gran Coupe

Тесты

Валерий Арутин

Более-менее строгая иерархия баварских машин в последнее время и так затрещала, а на моделях второй серии сломалась окончательно. Судите сами. Есть BMW 218i Coupe — каноническое 4-местное купе с двумя дверями, продольно установ­ленным мотором и, по умолчанию, задним приводом. Есть BMW 218i Active Tourer — но это уже то ли маленький минивэн, то ли большой хэтчбек. И у него мотор стоит поперёк, а базовый привод — передний. Есть ещё BMW 218i Gran Tourer, который уже точно минивэн, которому полагается даже третий ряд сидений. И да, он тоже с передним приводом и поперечным силовым агрегатом. А теперь появился BMW 218i Gran Coupe, и он вовсе не 4-дверная версия «просто» Coupe. Это, страшно сказать, первый передне­приводный седан баварской марки на российском рынке.

BMW 218i Gran Coupe
2 090 0002 550 000 ₽
Выбор редакции: Комплектация Online Edition 1.5 AMT, 140 л.с. за 2 090 000 ₽
Оценка: 3,7 из 5
Плюсы
  • Интерьер
  • Комфорт
  • Управляемость
Минусы
  • Слабый мотор
  • Тесный салон
  • Пакетное оснащение
Стоимость владения в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
11 992 ₽
КАСКО
71 625 ₽
ТО за год
21 000 ₽
Транспортный налог
4900 ₽
Топливо
79 780 ₽
Итого
189 297 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Впрочем, в глобальном смысле он был не первым. На несколько лет раньше появился другой четырёх­дверный и передне­приводный BMW — с внутренним индексом F52. Однако его баварцы почему-то относят к первой серии. Не слышали о таком? Неудивительно. Он производится в Китае и мало известен за пределами Поднебесной.

А вот наш Gran Coupe с индексом F44 — модель немецкой сборки, и даже внешне с китайским F52 тут мало общего. Тот — настоящий седан с довольно консерва­тивной внешностью и совсем другим интерьером. Новичок же, по сегодняшней моде, прикиды­вается спортсменом. У Gran Coupe безрамочные двери, более покатая крыша и гипер­трофированно раздутые «ноздри». Куда ж без них.

Но главное, если F52 продаётся только в Китае и Мексике, то F44 — модель глобальная. И свежая. Её мировая премьера состоялась осенью 2019-го, а к весне новинка добралась и до нас. После того, как были прекращены продажи авто­мобилей первой серии, именно 218i Gran Coupe — самый дешёвый BMW, который можно купить в России новым. У нас на тесте машина в пакетной комплектации Online Edition за 2 090 000 рублей.

Интерьер

Если в целом Gran Coupe тянет на революцию баварского масштаба, то его салон — оплот традиций. Которые гласят, что внутри «младшие» модели должны следовать духу и букве более дорогих BMW. В случае с Gran Coupe интерьер и вовсе можно описать одной фразой: «всё, как у “трёшки”, только немного компактнее».

С автомобилями поколения G20 новинку роднят не только многие детали, но и общая архитектура передней панели, дверей, центрального тоннеля. На то, что Gran Coupe — машина попроще и подешевле, намекает только более скромная отделка. И она никак не влияет на удобство посадки и эргономику — самые, пожалуй, главные и традици­онные ценности BMW, бережно хранимые в баварских автомобилях любого формата и цены. Так же бережно, как, до недавнего времени, классическая компоновка.

Салон отделан здорово – всё, что сверху, покрыто мягким пластиком, швы тоже безупречны. На вид интерьер мрачноват, но в темноте его преображает контурная подсветка, которая проступает прямо сквозь декоративные планки на панели и дверях
По умолчанию на Gran Coupe ставятся спортивные кресла – низкие, с хорошей поддержкой и вообще весьма удобные
1/12
Салон отделан здорово – всё, что сверху, покрыто мягким пластиком, швы тоже безупречны. На вид интерьер мрачноват, но в темноте его преображает контурная подсветка, которая проступает прямо сквозь декоративные планки на панели и дверях

Практичность

От седанов никто не требует суперпрактичности. Тем более от тех, которые подаются в обёртке «четырёх­дверных купе». Однако, по официальной версии, перевод младших моделей на передний привод в BMW был задуман и ради более просторного салона тоже. В релизах мелькает даже цифра в 33 милли­метра, которые добавили коленям сидящих сзади. Только относи­тельно чего? Наверное, в сравнении с задне­приводным «просто» Coupe пассажиры и правда почув­ствуют себя свободнее. Но если смотреть на завсегда­таев гольф-класса, компоновщикам BMW ещё есть над чем поработать. Например, Skoda Octavia после Gran Coupe покажется просто лимузином. А ведь колёсная база у неё всего на 1 (!) сантиметр больше.

Зато багажник у Gran Coupe получился не таким уж маленьким. До 4-дверных завсегдатаев гольф-класса он не дотягивает (про Октавию мы и вовсе скромно умолчим), но главного конкурента — седан А-класса — BMW по грузо­вместимости превосходит. По крайней мере, пара наших тестовых чемоданов в нём, в отличие от штутгарт­ской машины, поместилась спокойно.

Здесь тесно. Запас места перед коленями совсем небольшой, даже когда водитель среднего роста. Крыша тоже оказывается всего в паре сантиметров от макушки. И центральный тоннель никуда не делся — ведь у Gran Coupe есть и полноприводные версии
Подогревов у задних пассажиров нет, как и ручек на потолке. Только подлокотник с подстаканниками и пара разъёмов USB-C
1/9
Здесь тесно. Запас места перед коленями совсем небольшой, даже когда водитель среднего роста. Крыша тоже оказывается всего в паре сантиметров от макушки. И центральный тоннель никуда не делся — ведь у Gran Coupe есть и полноприводные версии

Техника и надёжность

Технически 218i Gran Coupe — это просто первая серия BMW, только с «хвостиком» багажника. Как и новая «единичка», которую в Россию решили не привозить, этот авто­мобиль построен на платформе UKL. Её баварцы разработали совместно с англичанами и сначала подкатили под все новые Mini, а потом с небольшими изменениями растянули до формата кроссовера BMW X1 и минивэна Gran Tourer. И вот теперь есть седан.

Силовой агрегат на UKL-автомобилях установлен поперечно — поэтому все версии, вплоть до самых мощных, с литерой M, обходятся четырьмя цилиндрами. Более крупный мотор просто не влезет под капот. «Заряженная» моди­фикация, кстати, у новинки тоже есть — непроизносимый BMW M235i xDrive Gran Coupe оснащён 306-сильной «турбочетвёркой», восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

А вот у BMW 218i Gran Coupe цилиндров всего... три. Под капотом тестовой машины — известный по многим другим моделям BMW полутора­литровый мотор В38А15 с турбо­наддувом, слегка форсиро­ванный со 136 до 140 л.с. Он входит в модульную В-серию силовых агрегатов, отличающихся количе­ством поршней, но близких по конструкции. Поэтому у В38 всё как у взрослых — алюминиевый блок с напылением на стенки цилиндров, непосред­ственный впрыск, фазо­вращатели, система регулировки подъёма клапанов Valvetronic и прочие технологи­ческие изыски BMW последних лет. Трансмиссия у 218i Gran Coupe в России без альтер­натив — передний привод и семиступен­чатая роботизи­рованная коробка с «мокрыми» сцеплениями.

В Европе в дополнение к этим двум моторам также предлагается 190-сильная версия 220d, а в Америке — BMW 228i xDrive с двигателем В48, как у прошлой версии Mini JCW, мощностью 231 л.с.

Платформа UKL — это McPherson спереди и много­рычажная подвеска сзади, вне зависи­мости от мощности двигателя и типа привода. У Gran Coupe есть три разновид­ности шасси: стандартное, М-подвеска с более жёсткими настройками и уменьшенным на 10 милли­метров клиренсом, плюс вариант с адаптивными аморти­заторами. Однако в России последние два доступны исключи­тельно для M235i, а менее мощная версия продаётся только с базовыми стойками. Та же история с тормозами: синие «эмочные» суппорты и большие диски положены лишь M235i.

В профиль Gran Coupe больше напоминает своего тёзку четвёртой серии. Но, в отличие от «четвёрки», это седан, а не лифтбек
Пусть вас не обманывает надпись на крышке мотора — у него всего одна однопоточная турбина
1/9
В профиль Gran Coupe больше напоминает своего тёзку четвёртой серии. Но, в отличие от «четвёрки», это седан, а не лифтбек

Через полгода после дебюта точных данных о ресурсе Gran Coupe нет и быть не может. Но можно с опреде­лённой уверен­ностью сказать, что вороха проблем новинка своему владельцу не преподнесёт.

Двигатель В38 за несколько лет использо­вания на других моделях, в том числе на прошлой «единичке», показал себя молодцом. Да, агрегат с непосред­ственным впрыском не любит плохого бензина, и масло в нём рекомен­дуется менять почаще, особенно в мегаполисах, где машина много стоит в пробках. Однако в сравнении с прошлой N-серией у трёх­цилиндрового агрегата уже нет проблем с нагаром, залеганием колец, растяжением цепи — кажется, инженеры BMW учли прошлые ошибки и немного снизили рабочую температуру двигателя. 

Владельцы автомобилей Active Tourer с таким же мотором жалуются разве что на быстро выходящие из строя опоры силового агрегата — похоже, даже балансирный вал не спасает три цилиндра от повышенных вибраций.

Смущает лишь тот факт, что дополнительные четыре лошадиные силы Gran Coupe получил не только за счёт новой прошивки. В релизе говорится о более серьёзных доработках: давление впрыска увеличено, коленвал облегчён на 1,1 кило­грамма, двигатель в целом — на 5 кг. Система охлаждения с новым водяным насосом «оптимизи­рована» для более быстрого прогрева. Как и выпускной коллектор, интегри­рованный в головку блока. Всё это, как вы, наверное, уже догадались, ради соответ­ствия более строгим экотребо­ваниям Euro-6d TEMP. Но не скажутся ли эти доработки на надёж­ности? Узнаем через два-три года.

Семиступенчатый «робот» 7DCT300 уже несколько лет производит фирма Getrag, и с ним тоже нет проблем. Он, кстати, устанав­ливается не только на BMW и Mini. Например, с ним же выпускается Mercedes-Benz A-класса или большой Renault Grand Scenic. А на бензиновом BMW 218i Gran Coupe коробка будет работать с запасом. Ведь «робот» рассчитан на 300 Нм крутящего момента (отсюда и цифра в индексе), а «тройка» В38 выдаёт в пике всего 220 Нм.

Езда

Положа руку на сердце, этих самых ньютон-метров седану не хватает в первую очередь. Как и отнятого ради экономии четвёртого цилиндра. С тремя поршнями Gran Coupe что твой трактор: заводится совсем не с пол-оборота и откровенно тарахтит на холостых. А если добавить газку, выхлопная труба издаёт надтрес­нутый и какой-то сиплый звук. К счастью, в салоне всего этого не слышно: звуко­изоляция моторного отсека у второй серии премиальная, на уровне автомобилей парой классов выше.

А вот паспортных 140 сил мощности и 220 Нм тяги слишком мало, чтобы с гордостью нести «пропеллер» BMW на передке. В городе Gran Coupe восприни­мается вполне динамичным автомобилем — на чемпиона районных светофоров он, конечно, не тянет, однако в целом едет бодрячком и от соседей по потоку не отстаёт. Спасибо отзывчивой педали газа (турбояма почти неощутима) и расторопному «роботу», аккуратно пере­ключающему передачи.

Но на шоссе порой хочется самому впрячься вместо отсут­ствующего четвёртого цилиндра. За счёт небольшого и мало­инерци­онного турбо­нагнетателя мотор выходит на максимум тяги уже к 1500 об./мин. Однако по той же причине после 4200 об./мин «полка» крутящего момента резко обры­вается вниз. А двигатель, достигнув своих 140 сил к 4600 об./мин, уже не может добавить к ним ни одной «лошади» до самой отсечки.

Из-за такого характера мотора на загородных скоростях BMW 218i Gran Coupe не восприни­мается быстрым и обгоны даются ему с трудом. Чтобы меньше висеть на встречной полосе, приходится задейст­вовать весь арсенал настроек — кнопкой на центральном тоннеле переводить силовой агрегат в режим Sport, а потом и джойстиком давать коробке команду «S», чтобы она спрыгнула на ступеньку вниз и забыла про седьмую передачу.

Реакции на акселератор становятся острее, обороты двигателя подскаки­вают вверх — благо, он всё равно работает негромко. Электроника в этот момент понимает, что нужно взять у моторчика дополни­тельные 10 Нм тяги — режим overboost доступен, начиная с четвёртой передачи. Однако об экономии топлива в таких настройках тоже можно забыть: даже если смешать город и шоссе пополам, расход бензина будет около 10 л/100 км.

Инженеры BMW понадеялись на электронику и в том, чтобы BMW 218i Gran Coupe ехал как BMW. Ради лучшей управ­ляемости автомобиль уже «в базе» оснащён системой Performance Control, которая на дуге подторма­живает внутренние колёса и тем самым — цитата — «улучшает точность управления». Этому же способ­ствует и продвинутый трекшн-контроль. В отличие от других авто­мобилей, у Gran Coupe пробуксовку ведущих колёс контроли­рует непосред­ственно блок управления двигателем. По сравнению с решениями, когда система стабили­зации существует в виде отдельного блока, такая конструкция реагирует в три раза быстрее и точнее. Впрочем, DSC тоже не расслаб­ляется — даже когда водитель нажатием кнопки переводит её в положение Off, электроника просто пере­ключается на режим имитации межколёсной блокировки, оперируя тормозами. Судя по всему, передние тормозные колодки владельцам придётся менять часто…

В результате всех этих усилий присущие передне­приводным автомобилям силовые подрули­вания и недостаточная поворачи­ваемость в Gran Coupe успешно побеждены — в поворотах седан практически нейтрален. Он охотно меняет направ­ление, реагирует даже на едва заметные движения руля, стабилен на дуге. Разве что кренится — не сильно, но заметно. С устойчи­востью на прямых тоже проблем нет.

В общем, среди переднеприводных автомобилей у Gran Coupe одно из лучших шасси. Но фанатам BMW нужно не это, ведь правда? Не нейтральная, а слегка избыточная — и оттого азартная поворачи­ваемость. Чтобы можно было, имея желание и навыки, легко пустить машину в занос и так же легко его контроли­ровать. Однако водитель Gran Coupe лишён такого удоволь­ствия — в пределе автомобиль лишь плавно сползает на более широкую траекторию. Примерно то же самое можно сказать о тормозах — работают исправно, замедляют машину хорошо, но классного «чувства педали», присущего прежним BMW, увы, не дают.

Зато BMW 218i Gran Coupe на стандартной подвеске оказался довольно комфортным. Да, седан жестковато встречает стыки и другие резкие неров­ности, что с шинами 45-процентного профиля вполне объяснимо. Но, например, асфальтовые (не резиновые) лежачие полицейские проезжает так, что иные кроссоверы позавидуют. Да и на ямах подвеска ведёт себя пристойно, не досаждая ударами и, тем более, пробоями.

Оснащение

Над выбором комплектации сегодняшнему покупателю Gran Coupe долго думать не придётся. С веро­ятностью 99 процентов он остановится на BMW 218i в спецверсии Online Edition. Прежде всего из-за цены — от 2 090 000 рублей, самой низкой из возможных для этой модели.

1/6

Причём Online Edition совсем не «барабан». У машины есть адаптивные свето­диодные фары, парктроники спереди и сзади с камерой заднего вида, контроль давления в шинах, датчики дождя и света с автоматом включения «дальнего», круиз-контроль, спортивные сиденья и руль с обогревом, двух­зонный климат-контроль, Hi-Fi аудио­система. Минус в том, что выбрать покупателю остаётся только цвет кузова и один из двух вариантов обивки, чёрный или бежевый. Оба — из нелюбимого всеми владельцами BMW «кожзама» Sensatec. Даже колёсные диски идут «по умолчанию», зато на дюйм больше базового размера.

Вопреки логике, следующая комплектация называется Базовой, хотя стоит уже от 2 450 000 рублей за версию BMW 218i. Кроме того, с ней уже за любой цвет, кроме белого, нужно доплачивать от 59 500 рублей. Однако из оснащения «базовый тариф» добавляет только противо­туманки, М-стайлинг внешности с чёрными окантовками дверей, 18-дюймовые диски и М-руль. Но одно­временно отнимает подогрев этого руля и функцию склады­вания зеркал. Ещё и обивка кресел будет комбинированная, с тканевыми вставками.

Бьёмся об заклад, продажи машин в такой комплектации будут нулевыми, потому что за 2 550 000 рублей уже есть версия M Sport Pro, совмещающая в себе оснащение первых двух. И, кстати, без доплаты за цвет. У этой моди­фикации появляются и платные опции: колёса другого дизайна, сигнализация, комфортный доступ. Последний за 42 600 рублей позволяет вообще обходиться без ключа, заменив его совместимым с BMW смартфоном.

Для BMW M235i Gran Coupe доступны два уровня оснащения — но это совсем другие деньги. Базовый стоит от 3 680 000 рублей, но сильно отличается от такого же для «двести восемнадцатой». У машины будут спортивные подвеска, тормоза и рулевое управление, передние сиденья M Sport с алькантарой, спойлер на крышке багажника, а ещё аудио­система Harman Kardon и виртуальная «приборка» Live Cockpit Professional, которую не поругал только ленивый.

Топовая модификация Gran Coupe называется M Special и стоит от 3 830 000 рублей. В ней добав­ляются адаптивная подвеска, электро­регулировки сидений (с памятью водительского), подогрев руля, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, комфортный доступ. А за доплату — пакет ассистентов вождения, активный круиз-контроль, панорамная крыша и кожаная обивка сидений двух цветов. С ними конечная цена автомобиля уверенно пере­валивает за четыре миллиона.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/mercedescla/" target="_blank">Mercedes-Benz CLA</a></h3> Ближайший конкурент тестового BMW немного крупнее его и заметно дороже. Подавляющее большинство машин продаются в версии CLA 200 — с 1,3-литровым турбомотором мощностью 150&nbsp;л.с., роботом и передним приводом. Рекомен&shy;дованная цена — от <nobr>2 660 000</nobr> рублей. Есть также модификация CLA 250 4Matic (224&nbsp;л.с., полный привод) и «заряженные» версии от AMG. Прямой конкурент BMW M235i, CLA&nbsp;35 AMG 4Matic (306&nbsp;л.с.), стоит от <nobr>3 830 000</nobr> рублей
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/mercedesa200alldetails/" target="_blank">Mercedes-Benz A-class</a></h3> Mercedes выпускает и «классический» седан А-класса, с рамочными дверями и более высокой крышей. Однако на каждый такой автомобиль приходится в среднем четыре проданных CLA. Технически машины очень близки, только у седана меньше багажник, нет версии А&nbsp;250, а остальные дешевле. Оснащённый аналогично CLA, А&nbsp;200 Sport стоит от 2,2 миллиона, есть и совсем простая комплектация Style по цене от <nobr>1 960 000</nobr> рублей
1/4

Mercedes-Benz CLA

Ближайший конкурент тестового BMW немного крупнее его и заметно дороже. Подавляющее большинство машин продаются в версии CLA 200 — с 1,3-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., роботом и передним приводом. Рекомен­дованная цена — от 2 660 000 рублей. Есть также модификация CLA 250 4Matic (224 л.с., полный привод) и «заряженные» версии от AMG. Прямой конкурент BMW M235i, CLA 35 AMG 4Matic (306 л.с.), стоит от 3 830 000 рублей

Выводы

Суммируя и анализируя итоги этого теста, довольно просто пред­сказать будущее Gran Coupe в России. По крайней мере, ближайшее. Когда страна немного отойдёт от самоизоляции, пропусков, перчаток и масок, а новинка станет чаще мелькать на городских улицах, фанаты марки не преминут высказать в интернете своё негодо­вание. Передний привод, три цилиндра, всего 150 сил — как минимум, эпитет «недоBMW» автомобилю обеспечен.

И, наверное, мы во многом готовы с согласиться с настоящими фанатами — от баварских машин всегда хочется большего, чем скромные 8,7 секунды до 100 км/ч и просто стабильность в поворотах. И слабо утешает тот факт, что в Gran Coupe больше настоящего BMW, чем в остальных передне­приводных моделях марки — с поправкой на отсут­ствие в России нового хэтча первой серии.

Однако есть и уверенность, что много будет и тех, для кого «единичка с хвостиком» станет отличной возмож­ностью сделать свой первый шаг в «премиум». А Gran Coupe заслуживает этого эпитета не только за авторитетную эмблему — его устрой­ство и оснащение тоже совсем не бюджетные, но пред­лагаются по вполне вменяемой цене, если говорить про пакетный Online Edition.

Главное, чтобы этот «аттракцион невиданной щедрости» не оказался сезонной, карантинной или антикризисной акцией (нужное под­черкнуть). Без неё цена в 2,5 миллиона рублей — это рубеж, с которого уже официально начинается прайс на «трёшку» BMW. И она уже не просто шаг, а полноценное погружение в мир водительской радости.

Какой из четырёхдверных автомобилей предпочли бы вы?

Характеристики BMW 2 серии F44

  • Комплектация

    218i 1.5 AMT (140 л.с.)

  • Двигатель

    1.5 / 140 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан Gran Coupe

  • Расход топлива

    5.4

  • Разгон до 100 км/ч

    8.7

  • Цена, ₽

    2 090 000
Все характеристикиКаталог автомобилей

BMW Gran Coupe на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение