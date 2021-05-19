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На Авто.ру в продаже появился самый дорогой BMW: ему 61 год

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Кирилл Малышев

BMW 502 1960 года выпуска стал самым дорогим автомо­билем марки, пред­лагающимся к продаже на Авто.ру (и, возможно, в России). Тёмно-синий седан после реставрации продавец из Москвы рассчиты­вает реализовать за 22,2 миллиона рублей. Для сравнения: это цена двух новых BMW X6 M.

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  • Как гласит описание, автомобиль прошёл полный цикл рестав­рации и заняла она четыре года. Ревизии подверг­лись кузов, ходовая часть, двигатель и салон. Каждый алюмини­евый элемент снимался и полиро­вался. На колёсах установ­лены новые спицы. Кузов грунто­вали погруже­нием в ванну. Окраска и восстанов­ление салона проводи­лись в Германии. Как уверяют — под контролем специалистов BMW.

  • Выставленный на продажу седан оснащён самым мощным в гамме 500-й серии мотором. «Восьмёрка» объёмом 3,2 литра выдаёт 140 лошадиных сил. До 1961 года модель официально называлась BMW 3.2 Super. В 1959-м на ней в качестве обязатель­ного оборудо­вания появились передние дисковые тормоза, а в качестве опции — усилитель руля. BMW 500-й серии стал первой после­военной новинкой бренда и первой моделью, производив­шейся в Баварии.

  • В апреле на онлайн-аукционе The Market состоялись торги за редкую BMW M3 (E30) 1988 года выпуска. Это версия Evolution II, всего было выпущено 500 таких машин. Спецверсия первой M3 отличается увеличенной мощностью четырёх­цилин­дрового мотора (до 220 сил), особым обвесом, увели­ченными колёсами и сниженной массой, для чего здесь установ­лены более тонкие боковые и заднее стёкла, а также облегчённая крышка багажника.

Один классический или два новых BMW?

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