На Авто.ру в продаже появился самый дорогой BMW: ему 61 год
Кирилл Малышев
BMW 502 1960 года выпуска стал самым дорогим автомобилем марки, предлагающимся к продаже на Авто.ру (и, возможно, в России). Тёмно-синий седан после реставрации продавец из Москвы рассчитывает реализовать за 22,2 миллиона рублей. Для сравнения: это цена двух новых BMW X6 M.
Как гласит описание, автомобиль прошёл полный цикл реставрации и заняла она четыре года. Ревизии подверглись кузов, ходовая часть, двигатель и салон. Каждый алюминиевый элемент снимался и полировался. На колёсах установлены новые спицы. Кузов грунтовали погружением в ванну. Окраска и восстановление салона проводились в Германии. Как уверяют — под контролем специалистов BMW.
Выставленный на продажу седан оснащён самым мощным в гамме
500-йсерии мотором. «Восьмёрка» объёмом 3,2 литра выдаёт 140 лошадиных сил. До 1961 года модель официально называлась BMW 3.2 Super. В 1959-мна ней в качестве обязательного оборудования появились передние дисковые тормоза, а в качестве опции — усилитель руля. BMW 500-йсерии стал первой послевоенной новинкой бренда и первой моделью, производившейся в Баварии.
В апреле на онлайн-аукционе The Market состоялись торги за редкую BMW M3 (E30) 1988 года выпуска. Это версия Evolution II, всего было выпущено 500 таких машин. Спецверсия первой M3 отличается увеличенной мощностью четырёхцилиндрового мотора (до 220 сил), особым обвесом, увеличенными колёсами и сниженной массой, для чего здесь установлены более тонкие боковые и заднее стёкла, а также облегчённая крышка багажника.