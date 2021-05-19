На Авто.ру в продаже появился самый дорогой BMW: ему 61 год

Как гласит описание, автомобиль прошёл полный цикл рестав­рации и заняла она четыре года. Ревизии подверг­лись кузов, ходовая часть, двигатель и салон. Каждый алюмини­евый элемент снимался и полиро­вался. На колёсах установ­лены новые спицы. Кузов грунто­вали погруже­нием в ванну. Окраска и восстанов­ление салона проводи­лись в Германии. Как уверяют — под контролем специалистов BMW.

Выставленный на продажу седан оснащён самым мощным в гамме 500-й серии мотором. «Восьмёрка» объёмом 3,2 литра выдаёт 140 лошадиных сил. До 1961 года модель официально называлась BMW 3.2 Super. В 1959-м на ней в качестве обязатель­ного оборудо­вания появились передние дисковые тормоза, а в качестве опции — усилитель руля. BMW 500-й серии стал первой после­военной новинкой бренда и первой моделью, производив­шейся в Баварии.