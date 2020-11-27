BMW 1957 года подорожал вдвое всего за сутки, и будет дорожать дальше
Дмитрий Елизаров
Родстер BMW 507, выпущенный 63 года назад, выставлен на продажу на площадке Bring A Trailer. Около 20 часов назад за раритет предлагали 525 тысяч долларов, а к нынешнему моменту ставка увеличилась до
Высокая цена объясняется не только возрастом автомобиля, но и его редкостью: родстеров этой модели было выпущено всего около 250, хотя изначально BMW 507 задумывался как гораздо более массовая модель. Машин именно в этом цвете кузова собрали только полтора десятка.
Автомобиль был произведён в Риме, за свою биографию сменил немало владельцев, а в США, где сейчас продаётся, вывезен 20 лет назад. Машина находится в «почти идеальном» состоянии, так как за годы жизни проходила не только положенное техобслуживание, но и регулярное обновление лакокрасочного покрытия, хромированных деталей и отделки салона. Несмотря на это, на некоторых кузовных деталях краска и хром потускнели.
При этом двигатель родстера уже успели поменять. В описании автомобиля на сайте аукциона указано, что в первые годы жизни BMW 507 её 3,16-литровый V8 со сдвоенными карбюраторами был заменён заводским аналогом, которому присвоили оригинальный номер. Мотор развивает 150 л.с. и работает вместе с
4-ступенчатой механической коробкой ZF. Точный пробег родстера неизвестен: на одометре указано 13 709 километров.
Автомобиль укомплектован не только складным мягким верхом, но и съёмной жёсткой крышей, изготовленной для него на заводе вручную. Покупателю среди всех документов обещают передать также сертификат подлинности BMW Mobile Tradition.
В октябре на аукционе Bonhams продавался BMW 503 того же года выпуска — автомобиль, ставший технологической базой для родстера 507. За двухцветный спорткар, когда-то принадлежавший гонщику Джону Сёртису и впервые выставленный на продажу, просили до 260 тысяч фунтов (347 тысяч долларов).