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BMW 1957 года подорожал вдвое всего за сутки, и будет дорожать дальше

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Дмитрий Елизаров

Родстер BMW 507, выпущенный 63 года назад, выставлен на продажу на площадке Bring A Trailer. Около 20 часов назад за раритет предлагали 525 тысяч долларов, а к нынешнему моменту ставка увеличилась до 1 150 000 долларов — то есть более чем вдвое. До конца торгов ещё 11 дней.

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  • Высокая цена объясняется не только возрастом авто­мобиля, но и его редкостью: родстеров этой модели было выпущено всего около 250, хотя изначально BMW 507 задумы­вался как гораздо более массовая модель. Машин именно в этом цвете кузова собрали только полтора десятка.

  • Автомобиль был произведён в Риме, за свою биографию сменил немало владельцев, а в США, где сейчас продаётся, вывезен 20 лет назад. Машина находится в «почти идеальном» состоянии, так как за годы жизни проходила не только положенное техобслужи­вание, но и регулярное обновление лако­красочного покрытия, хромиро­ванных деталей и отделки салона. Несмотря на это, на некоторых кузовных деталях краска и хром потускнели.

  • При этом двигатель родстера уже успели поменять. В описании автомобиля на сайте аукциона указано, что в первые годы жизни BMW 507 её 3,16-литровый V8 со сдвоенными карбюрато­рами был заменён заводским аналогом, которому присвоили оригиналь­ный номер. Мотор развивает 150 л.с. и работает вместе с 4-ступен­чатой механической коробкой ZF. Точный пробег родстера неизвестен: на одометре указано 13 709 километров.

  • Автомобиль укомплектован не только складным мягким верхом, но и съёмной жёсткой крышей, изготов­ленной для него на заводе вручную. Покупателю среди всех документов обещают передать также сертификат подлинности BMW Mobile Tradition.

  • В октябре на аукционе Bonhams продавался BMW 503 того же года выпуска — авто­мобиль, ставший техно­логической базой для родстера 507. За двухцветный спорткар, когда-то принад­лежавший гонщику Джону Сёртису и впервые выстав­ленный на продажу, просили до 260 тысяч фунтов (347 тысяч долларов).

BMW за миллион долларов — это нормально?

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