BMW 1957 года подорожал вдвое всего за сутки, и будет дорожать дальше

Высокая цена объясняется не только возрастом авто­мобиля, но и его редкостью: родстеров этой модели было выпущено всего около 250, хотя изначально BMW 507 задумы­вался как гораздо более массовая модель. Машин именно в этом цвете кузова собрали только полтора десятка.

Автомобиль был произведён в Риме, за свою биографию сменил немало владельцев, а в США, где сейчас продаётся, вывезен 20 лет назад. Машина находится в «почти идеальном» состоянии, так как за годы жизни проходила не только положенное техобслужи­вание, но и регулярное обновление лако­красочного покрытия, хромиро­ванных деталей и отделки салона. Несмотря на это, на некоторых кузовных деталях краска и хром потускнели.

При этом двигатель родстера уже успели поменять. В описании автомобиля на сайте аукциона указано, что в первые годы жизни BMW 507 её 3,16-литровый V8 со сдвоенными карбюрато­рами был заменён заводским аналогом, которому присвоили оригиналь­ный номер. Мотор развивает 150 л.с. и работает вместе с 4-ступен ­чатой механической коробкой ZF. Точный пробег родстера неизвестен: на одометре указано 13 709 километров.

Автомобиль укомплектован не только складным мягким верхом, но и съёмной жёсткой крышей, изготов­ленной для него на заводе вручную. Покупателю среди всех документов обещают передать также сертификат подлинности BMW Mobile Tradition.