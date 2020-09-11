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В Сети рассекретили кабриолет BMW 4 серии

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Артём Шахнович

В патентном ведомстве Китая (CNIPA) зарегистрированы изображения новой версии BMW 4 серии со складной крышей. Кабриолет дебютирует в 2021 году, сообщает издание Motor1.

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  • На изображениях представлен кабриолет без пакета M Performance. Вероятнее всего, это 430i – у моди­фикации M440i Convertible, как и у купе, будут трапецие­видные патрубки выпускной системы и видо­изменённый передний бампер.

  • По аналогии с купе новинка получит переднюю часть с огромными «ноздрями» радиаторной решётки и вытянутые задние фонари.

  • Премьера кабриолета 4 серии ожидается в 2021 году, а годом позже BMW представит первый серийный универсал M3 Touring.

  • В сентябре этого года дебютирует спортседан M3 и купе M4. Автомобили получат рядный шести­цилиндровый турбо­наддувный двигатель, развивающий 480 л.с. в базовой версии и 510 л.с. в исполнении Competition. Двигатели будут сочетаться с шестиступен­чатой механической и восьми­ступенчатой автоматической коробками.

  • Кроме традиционной версии с задними ведущими колёсами, «горячие» моди­фикации впервые оснастят системой полного привода. 

  • В августе BMW M GmbH представила прототипы нового M4 и его трековой версии M4 GT3. Дебют состоялся на гоночной трассе Red Bull Ring и был приурочен к этапу MotoGP BMW M Grand Prix of Styria.

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