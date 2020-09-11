В Сети рассекретили кабриолет BMW 4 серии
Артём Шахнович
В патентном ведомстве Китая (CNIPA) зарегистрированы изображения новой версии BMW 4 серии со складной крышей. Кабриолет дебютирует в 2021 году, сообщает издание Motor1.
На изображениях представлен кабриолет без пакета M Performance. Вероятнее всего, это 430i – у модификации M440i Convertible, как и у купе, будут трапециевидные патрубки выпускной системы и видоизменённый передний бампер.
По аналогии с купе новинка получит переднюю часть с огромными «ноздрями» радиаторной решётки и вытянутые задние фонари.
Премьера кабриолета 4 серии ожидается в 2021 году, а годом позже BMW представит первый серийный универсал M3 Touring.
В сентябре этого года дебютирует спортседан M3 и купе M4. Автомобили получат рядный шестицилиндровый турбонаддувный двигатель, развивающий 480 л.с. в базовой версии и 510 л.с. в исполнении Competition. Двигатели будут сочетаться с шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической коробками.
Кроме традиционной версии с задними ведущими колёсами, «горячие» модификации впервые оснастят системой полного привода.
В августе BMW M GmbH представила прототипы нового M4 и его трековой версии M4 GT3. Дебют состоялся на гоночной трассе Red Bull Ring и был приурочен к этапу MotoGP BMW M Grand Prix of Styria.