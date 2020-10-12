Редчайший BMW 503, принадлежавший гонщику-легенде, пустят с молотка
Кирилл Малышев
На этой неделе, 17 октября, аукцион Bonhams выставит на продажу BMW 503, принадлежавший гонщику Джону Сёртису. За машину 1957 года рассчитывают выручить 220 000 – 260 000 фунтов стерлингов (287 тысяч – 339 тысяч долларов США).
Джон Сёртис известен как единственный в мире пилот, становившийся чемпионом мира
Формулы-1и гонок на спортбайках в классе 500 куб. см. В «Королевских гонках» он первенствовал в 1964 году, выступая за Ferrari. За рулём байка MV Augusta Сёртис оказывался лучшим в сезонах 1956, 1958, 1959 и 1960 годов.
BMW 503 был выпущен тиражом около 400 экземпляров. Однако среди них было всего 138 кабриолетов, а с правым рулём — только три автомобиля. И это один из них.
Кабриолет оснащён атмосферной «восьмёркой» объёмом 3,2 литра. Она развивает 142 л.с. и сопряжёна с
4-ступенчатой механической коробкой. Автомобиль достигает максимальной скорости 190 км/ч, а на набор первой сотни ему требуется 13 секунд.
Джон Сёртис приобрёл машину в 1990 году и владел ей до своей смерти в
2017-м.За это время были сделаны некие доработки. Однако все нюансы аукционный дом раскроет только заинтересованным покупателям.