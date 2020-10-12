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Редчайший BMW 503, принадлежавший гонщику-легенде, пустят с молотка

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Кирилл Малышев

На этой неделе, 17 октября, аукцион Bonhams выставит на продажу BMW 503, принад­лежавший гонщику Джону Сёртису. За машину 1957 года рассчиты­вают выручить 220 000 – 260 000 фунтов стерлингов (287 тысяч – 339 тысяч долларов США).

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  • Джон Сёртис известен как един­ственный в мире пилот, становив­шийся чемпионом мира Формулы-1 и гонок на спорт­байках в классе 500 куб. см. В «Королев­ских гонках» он первен­ствовал в 1964 году, выступая за Ferrari. За рулём байка MV Augusta Сёртис оказывался лучшим в сезонах 1956, 1958, 1959 и 1960 годов.

  • BMW 503 был выпущен тиражом около 400 экзем­пляров. Однако среди них было всего 138 кабриолетов, а с правым рулём — только три авто­мобиля. И это один из них.

  • Кабриолет оснащён атмосферной «восьмёркой» объёмом 3,2 литра. Она развивает 142 л.с. и сопряжёна с 4-ступен­чатой механической коробкой. Авто­мобиль достигает максимальной скорости 190 км/ч,­ а на набор первой сотни ему требуется 13 секунд.

  • Джон Сёртис приобрёл машину в 1990 году и владел ей до своей смерти в 2017-м. За это время были сделаны некие доработки. Однако все нюансы аукционный дом раскроет только заинтересо­ванным покупателям.

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