Редчайший BMW 503, принадлежавший гонщику-легенде, пустят с молотка

Джон Сёртис известен как един­ственный в мире пилот, становив­шийся чемпионом мира Формулы-1 и гонок на спорт­байках в классе 500 куб. см. В «Королев­ских гонках» он первен­ствовал в 1964 году, выступая за Ferrari. За рулём байка MV Augusta Сёртис оказывался лучшим в сезонах 1956, 1958, 1959 и 1960 годов.

BMW 503 был выпущен тиражом около 400 экзем­пляров. Однако среди них было всего 138 кабриолетов, а с правым рулём — только три авто­мобиля. И это один из них.

Кабриолет оснащён атмосферной «восьмёркой» объёмом 3,2 литра. Она развивает 142 л.с. и сопряжёна с 4-ступен ­чатой механической коробкой. Авто­мобиль достигает максимальной скорости 190 км/ч, ­ а на набор первой сотни ему требуется 13 секунд.