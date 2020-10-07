BMW представила «убийцу» хот-хэтча Golf GTI
Борис Закиров
Компания BMW представила свой самый мощный переднеприводный хэтчбек — 128ti. Он расположится в модельном ряду между 178-сильным 120i и полноприводным M135i xDrive и станет конкурировать с Volkswagen Golf GTI и Ford Focus ST.
265-сильная «турбочетвёрка» в паре с восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic Sport разгоняет 128ti до сотни за 6,1 секунды. Golf GTI (245 л.с.) на 0,1 секунды медленнее, Focus ST (280 л.с.) на 0,4 секунды быстрее, а разница с 306-сильным M135i xDrive составляет 1,3 секунды в пользу последнего. Максимальная скорость баварского хот-хэтча ограничена на
250 км/ч.
При массе в 1520 килограммов 128ti на 80 килограммов легче, чем полноприводный M135i xDrive. У него заниженная на 10 мм подвеска M Sport с более жёсткими амортизаторами и пружинами, перенастроенное рулевое управление, дифференциал повышенного трения Torsen и тормоза M Sport.
128ti выделяется красными акцентами на воздуховодах переднего бампера и порогах,
18-дюймовыми колёсными дисками (опционально предложат 19-дюймовые колёса), 90-миллиметровыми насадками на выхлопных трубах. В салоне — спортивные сиденья с красной прерывистой полосой и строчкой того же цвета, алюминиевые накладки на пороги и педали.
Продажи 128ti начнутся в ноябре. Цена модели в Германии — от 41,6 тысячи евро (48,9 тысячи долларов США). Это 6,7 тысячи евро (7,9 тысячи долларов) меньше стоимости полноприводного M135i xDrive.