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BMW представила «убийцу» хот-хэтча Golf GTI

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Борис Закиров

Компания BMW представила свой самый мощный передне­приводный хэтчбек — 128ti. Он располо­жится в модельном ряду между 178-сильным 120i и полно­приводным M135i xDrive и станет конкури­ровать с Volkswagen Golf GTI и Ford Focus ST.

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  • 265-сильная «турбочетвёрка» в паре с восьми­диапазонным «автоматом» Steptronic Sport разгоняет 128ti до сотни за 6,1 секунды. Golf GTI (245 л.с.) на 0,1 секунды медленнее, Focus ST (280 л.с.) на 0,4 секунды быстрее, а разница с 306-сильным M135i xDrive составляет 1,3 секунды в пользу последнего. Максимальная скорость бавар­ского хот-хэтча ограничена на 250 км/ч.

  • При массе в 1520 килограммов 128ti на 80 кило­граммов легче, чем полно­приводный M135i xDrive. У него заниженная на 10 мм подвеска M Sport с более жёсткими аморти­заторами и пружинами, перена­строенное рулевое управление, дифферен­циал повышенного трения Torsen и тормоза M Sport.

  • 128ti выделяется красными акцентами на воздухо­водах переднего бампера и порогах, 18-дюймо­выми колёсными дисками (опционально предложат 19-дюймо­вые колёса), 90-милли­метровыми насадками на выхлопных трубах. В салоне — спортивные сиденья с красной прерыви­стой полосой и строчкой того же цвета, алюми­ниевые накладки на пороги и педали.

  • Продажи 128ti начнутся в ноябре. Цена модели в Германии — от 41,6 тысячи евро (48,9 тысячи долларов США). Это 6,7 тысячи евро (7,9 тысячи долларов) меньше стоимости полно­приводного M135i xDrive.

Какой из этих двух – настоящий хот-хэтч?

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