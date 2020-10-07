BMW представила «убийцу» хот-хэтча Golf GTI

265-сильная «турбочетвёрка» в паре с восьми­диапазонным «автоматом» Steptronic Sport разгоняет 128ti до сотни за 6,1 секунды. Golf GTI (245 л.с.) на 0,1 секунды медленнее, Focus ST (280 л.с.) на 0,4 секунды быстрее, а разница с 306-сильным M135i xDrive составляет 1,3 секунды в пользу последнего. Максимальная скорость бавар­ского хот-хэтча ограничена на 250 км/ч.

При массе в 1520 килограммов 128ti на 80 кило­граммов легче, чем полно­приводный M135i xDrive. У него заниженная на 10 мм подвеска M Sport с более жёсткими аморти­заторами и пружинами, перена­строенное рулевое управление, дифферен­циал повышенного трения Torsen и тормоза M Sport.

128ti выделяется красными акцентами на воздухо­водах переднего бампера и порогах, 18-дюймо ­выми колёсными дисками (опционально предложат 19-дюймо ­вые колёса), 90-милли ­метровыми насадками на выхлопных трубах. В салоне — спортивные сиденья с красной прерыви­стой полосой и строчкой того же цвета, алюми­ниевые накладки на пороги и педали.