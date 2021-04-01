На мощных BMW скоро не будет поворотников. Но это не точно

Что касается массовых автомобилей BMW прежних лет, произво­дитель предлагает их сделать похожими на свои последние новинки, чтобы в глазах владельцев они снова стали актуаль­ными. Так, для седьмой серии в кузове Е65 предложат огромные ноздри решётки радиатора, как на последней «четвёрке». На BMW Х5 Е70 можно будет поставить решётку радиатора с подсветкой, как на последнем X6. А классическую «трёшку» в кузове Е30 можно будет облагородить обвесом, копирующим последнее поколение BMW М4.