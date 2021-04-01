На мощных BMW скоро не будет поворотников. Но это не точно
Кирилл Малышев
В Instagram-аккаунте M-подразделения BMW появилась новость: со следующего года на самых мощных баварских автомобилях не останется указателей поворота. А сам концерн BMW объявил, что для владельцев машин прошлых лет станут доступны тюнинг-комплекты в стиле современных баварских моделей. Если вас всерьёз заинтересовали эти две новости, не забудьте перед прочтением взглянуть на календарь.
В BMW M аргументировали свой отказ так: машинам не нужна деталь, которой всё равно никто не пользуется.
Что касается массовых автомобилей BMW прежних лет, производитель предлагает их сделать похожими на свои последние новинки, чтобы в глазах владельцев они снова стали актуальными. Так, для седьмой серии в кузове Е65 предложат огромные ноздри решётки радиатора, как на последней «четвёрке». На BMW Х5 Е70 можно будет поставить решётку радиатора с подсветкой, как на последнем X6. А классическую «трёшку» в кузове Е30 можно будет облагородить обвесом, копирующим последнее поколение BMW М4.
Пошутил на днях и Volkswagen. Концерн заявил, что в свете приоритетного направления автоиндустрии на электрификацию планирует переименоваться в Voltswagen. Об этом сообщало издание USA Today со ссылкой на уже удалённую новость на официальном сайте марки. Пожелавший остаться неизвестным инсайдер подтвердил, что это якобы действительно так.