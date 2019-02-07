Обновленный LR Discovery Sport получит два экрана и новую платформу

В России отремонтируют почти 29 000 машин BMW. Они могут загореться

Новости

Росстандарт объявил об отзыве 28 631 машины BMW. Сервисная кампания затронет X1, X3, X4, X5, X6 и автомобили 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7 серий, проданные с 2011 по 2015 годы. Также под отзыв попали Х3, Х4, Х5, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5 серия, реализованные с 2014 по 2016 годы.

Причина: риск возгорания отложений сажи в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов из-за утечки охлаждающей жидкости.

На всех отзываемых машинах бесплатно заменят радиатор и систему выпуска.

  • В Южной Корее в 2018 году зафиксировано 52 случая возгорания автомобилей BMW.

  • Всего из-за этого дефекта по всему миру под отзыв попадают 1,6 миллиона автомобилей.

  • Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Ваша машина попадает под отзыв?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение