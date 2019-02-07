В России отремонтируют почти 29 000 машин BMW. Они могут загореться

Росстандарт объявил об отзыве 28 631 машины BMW. Сервисная кампания затронет X1, X3, X4, X5, X6 и автомобили 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7 серий, проданные с 2011 по 2015 годы. Также под отзыв попали Х3, Х4, Х5, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5 серия, реализованные с 2014 по 2016 годы.

Причина: риск возгорания отложений сажи в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов из-за утечки охлаждающей жидкости.

На всех отзываемых машинах бесплатно заменят радиатор и систему выпуска.