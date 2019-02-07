В России отремонтируют почти 29 000 машин BMW. Они могут загореться
Росстандарт объявил об отзыве 28 631 машины BMW. Сервисная кампания затронет X1, X3, X4, X5, X6 и автомобили 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7 серий, проданные с 2011 по 2015 годы. Также под отзыв попали Х3, Х4, Х5, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5 серия, реализованные с 2014 по 2016 годы.
Причина: риск возгорания отложений сажи в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов из-за утечки охлаждающей жидкости.
На всех отзываемых машинах бесплатно заменят радиатор и систему выпуска.
В Южной Корее в 2018 году зафиксировано 52 случая возгорания автомобилей BMW.
Всего из-за этого дефекта по всему миру под отзыв попадают 1,6 миллиона автомобилей.
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.