Компанию BMW оштрафовали на 10 миллионов в Южной Корее. И это только начало
Министерство транспорта Южной Кореи оштрафовало компанию BMW на 10 миллионов долларов за некорректно проведенную отзывную кампанию. В 2018 году в стране было зафиксировано 52 случая возгорания автомобилей BMW, но автопроизводитель намеренно затягивал с признанием неисправности, пишет агентство Voice of America. Как позднее выяснилось, пожары случались из-за дефекта в системе вентиляции картерных газов на машинах с дизельными двигателями.
В чём обвиняют компанию?
По версии следователей, местный офис BMW пытался замять проблему и откладывал отзывную кампанию. Представители компании заявили, что причина массовых возгораний была обнаружена только в июле этого года, однако в ходе расследования выяснилось, что баварский автопроизводитель знал об опасной неисправности еще с 2015 года и уже тогда начал прорабатывать варианты её устранения. Но даже когда отзывная кампания в стране всё-таки началась, марка BMW пыталась ограничить её масштабы: в июле 2018 года в Корее было отозвано 106 317 автомобилей. Оставшиеся 65 763 дефектных автомобиля были отозваны только к октябрю.
Какие последствия ждут BMW?
Штраф – это только начало: высокопоставленным менеджерам южнокорейского офиса BMW грозят реальные тюремные сроки.
Всё настолько серьёзно?
Суть дефекта – в возможной утечке охлаждающей жидкости. Хладагент может смешиваться с отложениями технического углерода в системе вентиляции картерных газов, что может привести к возгоранию.
Глобальная отзывная кампания BMW захватывает практически всё семейство моделей, оснащённых двухлитровым дизельным двигателем. Всего из-за этого дефекта по всему миру под отзыв попадают 1,6 миллиона автомобилей.
По объёмам продаж BMW – вторая иностранная марка на южнокорейском рынке (на первом месте – Mercedes-Benz). Но за первые 11 месяцев 2018 года продажи марки в этой стране упали на 10 процентов, в то время как у других иностранных брендов продажи выросли в среднем на 13 процентов. Чистая прибыль BMW в третьем квартале сократилась на 24 процента.
На некоторых парковках в Южной Корее даже был введён временный запрет на въезд автомобилей BMW – из-за опасений, что они могут загореться.