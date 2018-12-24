Компанию BMW оштрафовали на 10 миллионов в Южной Корее. И это только начало

По версии следователей, местный офис BMW пытался замять проблему и откладывал отзывную кампанию. Представители компании заявили, что причина массовых возгораний была обнаружена только в июле этого года, однако в ходе расследования выяснилось, что баварский автопроизводитель знал об опасной неисправности еще с 2015 года и уже тогда начал прорабатывать варианты её устранения. Но даже когда отзывная кампания в стране всё-таки началась, марка BMW пыталась ограничить её масштабы: в июле 2018 года в Корее было отозвано 106 317 автомобилей. Оставшиеся 65 763 дефектных автомобиля были отозваны только к октябрю.