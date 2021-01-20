В BMW задумались о собственном заводе в России
Дмитрий Елизаров
Концерн BMW может начать строительство собственного сборочного предприятия на территории России уже в нынешнем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы BMW Group в России Штефана Тойхерта. При этом BMW, собранные на калининградском «Автоторе», начинают проигрывать в популярности импортированным машинам.
Окончательное решение по поводу основания собственного предприятия для локализованного производства в BMW пока не приняли. Как заявил Тойхерт, процесс рассмотрения вопроса ещё идёт. При этом ожидается, что завод будет «надёжным, прибыльным и отвечающим задачам компании».
В целом за 2020 год доля BMW местной сборки в общем объёме продаж (а это 42 721 единица) превысила 50%. Однако показатель проявляет тенденцию к снижению. Руководитель российского подразделения BMW видит причину в росте цен на локализованные машины по причине потери государственных субсидий. Однако отказываться на этом фоне от локализации производства баварский концерн не намерен.
Сейчас автомобили марки BMW для нашей страны собирают в Калининграде на предприятии «Автотор». Там выпускают, к примеру, легковые модели 3, 5 и 7 серий, а также кроссоверы от X1 до X6 (за исключением X2).
О намерениях по созданию собственного сборочного предприятия в России в BMW заявляли ещё в 2019 году — тогда упоминалось о возможности строительства завода мощностью 35 тысяч машин в год в индустриальном парке Храброво под Калининградом.