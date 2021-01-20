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В BMW задумались о собственном заводе в России

Новости

Дмитрий Елизаров

Концерн BMW может начать строитель­ство собствен­ного сбороч­ного предприятия на терри­тории России уже в нынешнем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявле­ние главы BMW Group в России Штефана Тойхерта. При этом BMW, собранные на калинин­градском «Автоторе», начинают проигрывать в популяр­ности импортиро­ванным машинам.

  • Окончательное решение по поводу основания собствен­ного пред­приятия для локализо­ванного произ­водства в BMW пока не приняли. Как заявил Тойхерт, процесс рассмотрения вопроса ещё идёт. При этом ожида­ется, что завод будет «надёжным, прибыль­ным и отвечающим задачам компании».

  • В целом за 2020 год доля BMW местной сборки в общем объёме продаж (а это 42 721 единица) превысила 50%. Однако показатель проявляет тенденцию к снижению. Руково­дитель россий­ского подразде­ления BMW видит причину в росте цен на локализо­ванные машины по причине потери государ­ственных субсидий. Однако отказываться на этом фоне от локали­зации произ­водства баварский концерн не намерен.

  • Сейчас автомобили марки BMW для нашей страны собирают в Калинин­граде на предприятии «Автотор». Там выпускают, к примеру, легковые модели 3, 5 и 7 серий, а также крос­соверы от X1 до X6 (за исключе­нием X2).

  • О намерениях по созданию собственного сборочного пред­приятия в России в BMW заявляли ещё в 2019 году — тогда упоминалось о возмож­ности строитель­ства завода мощностью 35 тысяч машин в год в индустри­альном парке Храброво под Калинин­градом.

Как считаете, нужен BMW свой завод в России?

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