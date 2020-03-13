BMW избавится от половины версий с ДВС к 2021 году

От каких именно модификаций откажутся в BMW, пока неизвестно. В 2019 году глава отдела разработок Клаус Фрёлих рассказал, что компания точно избавится от 1,5-литрового трёхцилиндрового дизельного двигателя, трёхлитрового дизеля с четырьмя турбинами и бензинового 6,6-литрового V12.

Таким радикальным решением в BMW хотят оптимизировать процесс перехода на гибридные и полностью электрические силовые установки. Планируется, что их разработка ускорится на треть. Дополнительно компания откажется от моделей с низкими продажами. Например, в апреле снимут с производства купе и родстер i8.

В итоге до конца 2022 года BMW планирует сэкономить до 12 миллионов евро. Также в рамках программы оптимизации должен снизиться размер многомиллионных штрафов за нарушение экологических норм в странах Евросоюза.