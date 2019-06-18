Пожилой мужчина проехал сквозь рынок, никого не задев

Четырёхдверная BMW 8 серии: какой она получилась

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Александр Мирошкин

Семейство BMW 8 серии расширилось до трёх моделей: к купе и кабриолету добавилась четырёхдверка Gran Coupe. Но немцы не просто дали «восьмёрке» пару дополнительных дверей: новинка отличается от двухдверок куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. 

– BMW 8 серии на Авто.ру https://autoru.me/GdatY – Тест «восьмёрки» без крыши (и обновленной 7 серии) https://youtu.be/GqkTdaKXLMQ – Большой зимний тест с M850i, RS5, F-Type, G63 и Raptor https://youtu.be/PBbPgU_qfDI Семейство BMW 8 серии расширилось до трёх моделей: к купе и кабриолету добавилась четырёхдверка Gran Coupe. Но немцы не просто добавили «восьмёрке» пару дополнительных дверей: новинка отличается от двухдверок куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Мы одними из первых побывали на зарытой презентации модели и готовы рассказать о Gran Coupe всё, что знаем сами. #bmw #8series #grancoupe

У Gran Coupe больше колёсная база, приподнята крыша и есть полноценный и весьма практичный багажник. Мы одними из первых побывали на закрытой презентации модели и готовы рассказать о Gran Coupe всё, что знаем сами.

Какая модель – лучшая в этом классе?

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