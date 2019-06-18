Четырёхдверная BMW 8 серии: какой она получилась

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Очень большая семёрка: тест самого крупного кроссовера BMW в истории
Пожилой мужчина проехал сквозь рынок, никого не задев
Александр Мирошкин
Семейство BMW 8 серии расширилось до трёх моделей: к купе и кабриолету добавилась четырёхдверка Gran Coupe. Но немцы не просто дали «восьмёрке» пару дополнительных дверей: новинка отличается от двухдверок куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд.
У Gran Coupe больше колёсная база, приподнята крыша и есть полноценный и весьма практичный багажник. Мы одними из первых побывали на закрытой презентации модели и готовы рассказать о Gran Coupe всё, что знаем сами.